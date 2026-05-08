El Talar recibirá una reliquia permanente de Mamá Antula, la primera santa argentina

La Parroquia Medalla Milagrosa realizará una solemne misa de entronización el 17 de mayo y conservará de forma permanente una reliquia de primer grado de Mamá Antula.

Una parroquia de El Talar se prepara para vivir un hecho histórico para la comunidad católica de Tigre: la llegada permanente de una reliquia de Mamá Antula, la primera santa argentina canonizada por la Iglesia.

La ceremonia de entronización se realizará el próximo domingo 17 de mayo a las 20 en la Parroquia Medalla Milagrosa, ubicada en Las Heras 1893, y contará con la presencia del obispo auxiliar Raúl Pizarro.

La llegada de una reliquia de primer grado transformará al templo en un lugar permanente de peregrinación y devoción para vecinos de Tigre y de otros distritos de la región.

Tras la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mamá Antula, su figura tomó una fuerte relevancia dentro de la Iglesia argentina por su historia de sacrificio, evangelización y trabajo social durante la época colonial.

“Recibir a Mamá Antula en nuestra casa de forma definitiva es una bendición inmensa. Ella caminó miles de kilómetros para llevar el Evangelio, y hoy decide quedarse aquí, con los vecinos de Talar”, expresó el padre Ignacio Alvarado, conocido como “El Ruso”.

Cómo será la entronización de la reliquia

La parroquia organizó dos jornadas especiales abiertas a toda la comunidad.

El viernes 15 de mayo habrá misas a las 19 y 20 horas, además de una charla a cargo de Jorge Bayá Casal, descendiente de Mamá Antula y autor del libro “Tras los pasos de Mamá Antula”.

El momento central llegará el domingo 17, con la solemne misa de entronización y la bendición oficial del relicario.

Desde la parroquia invitaron a los vecinos a acercarse con intenciones personales para dejarlas a los pies de la reliquia durante la celebración.

Quién fue Mamá Antula

Mamá Antula nació en 1730 en Santiago del Estero bajo el nombre de María Antonia de Paz y Figueroa.

En una época donde las mujeres tenían fuertes limitaciones sociales, eligió convertirse en beata y dedicar su vida a la evangelización y la asistencia espiritual.

Tras la expulsión de los jesuitas de América en 1767, recorrió miles de kilómetros a pie organizando retiros espirituales y manteniendo viva la obra de la congregación.

Su llegada a Buenos Aires generó rechazo inicial, pero con el tiempo logró fundar la histórica Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que todavía funciona en el barrio porteño de Constitución.

Los milagros que llevaron a su canonización

La Iglesia Católica reconoció dos milagros atribuidos a Mamá Antula para avanzar en su santificación.

El primero ocurrió en 1904, cuando una religiosa logró recuperarse de una infección considerada mortal.

El segundo fue reconocido en 2017, tras la recuperación de un hombre de Santa Fe que había sufrido un ACV severo y tenía un pronóstico crítico.

El 11 de febrero de 2024, el Papa Francisco la declaró oficialmente santa en el Vaticano.

“A donde Dios no es conocido, allá quiero ir”, fue una de las frases más recordadas de Mamá Antula y que hoy vuelve a resonar en una parroquia de Tigre.