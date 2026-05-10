Kicillof presentó su libro en la Feria del Libro y apuntó contra Milei por la política económica

El gobernador bonaerense presentó “De Smith a Keynes” en la Feria Internacional del Libro y cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó este sábado su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde volvió a cuestionar con dureza las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.

La actividad contó con la participación de los economistas Alejandro Bercovich y Diego Giacomini, junto a la moderación de Candelaria Botto. El libro propone una revisión histórica de distintas corrientes del pensamiento económico y su impacto en los modelos de desarrollo.

Kicillof defendió el modelo peronista

Durante la presentación, el mandatario bonaerense sostuvo que muchas de las teorías económicas tradicionales responden a intereses de sectores concentrados.

“Las teorías económicas que suelen enseñarse están ligadas a poderosos grupos dominantes: nos quieren convencer de que al país le conviene justo lo que a ellos los beneficia”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Lo más importante de la revisión de este libro es comprender que hay otra economía posible que defiende a los trabajadores y piensa en el bienestar social: acá, en Argentina, se llama peronismo”.

“Son recetas que fracasaron”

Kicillof también apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y cuestionó el rumbo económico nacional en medio de los cruces entre la Provincia y la Casa Rosada por las políticas de ajuste.

“El Presidente se cree especialista en teoría económica, pero está llevando adelante políticas contradictorias y con resultados desastrosos: son recetas que fracasaron una y otra vez en Argentina”, expresó.

Además, advirtió sobre las consecuencias sociales de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

“No podemos seguir viviendo en un país donde se pierden derechos laborales y se abandona a los jubilados y estudiantes: necesitamos un proyecto que cuide el sistema productivo, la educación, la salud, la soberanía y genere condiciones para un futuro más justo para todos y todas”, señaló.

La provincia de Buenos Aires participa de la Feria Internacional del Libro con un stand en el Pabellón Azul, donde presenta más de 700 títulos de 100 editoriales, además de actividades culturales y beneficios para usuarios de Cuenta DNI y clientes del Banco Provincia.