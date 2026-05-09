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Tigre

Ciclista cruzó imprudentemente y fue atropellado por un auto en General Pacheco

Ciclista cruzó imprudentemente y fue atropellado por un auto en General Pacheco
Las cámaras del COT registraron el momento en que un ciclista fue embestido por un automóvil en General Pacheco. El hombre fue asistido por el SET y quedó fuera de peligro.

Un ciclista fue atropellado por un automóvil en la localidad de General Pacheco luego de cruzar de manera imprudente en la intersección de las calles O'Higgins y Blas Parera. El hecho quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la víctima debió ser asistida por personal de emergencia.


El accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana. Tras el impacto, el hombre cayó sobre el asfalto y permaneció tendido hasta la llegada de los equipos de asistencia.



Los operadores de la central de monitoreo detectaron el siniestro en tiempo real y activaron el protocolo del Sistema de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre.


Al lugar acudieron móviles del COT, efectivos de la Policía Bonaerense y médicos del Sistema de Emergencia Tigre (SET), quienes brindaron los primeros auxilios al ciclista antes de trasladarlo al hospital más cercano.


El ciclista está fuera de peligro


Según se informó oficialmente, el hombre sufrió lesiones producto del impacto, aunque se encuentra fuera de peligro.


Las imágenes del siniestro volvieron a mostrar la importancia del sistema de monitoreo municipal para agilizar la asistencia ante emergencias y accidentes de tránsito en el distrito.

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