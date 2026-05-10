Ni los descuentos alcanzan: las ventas pyme volvieron a caer en abril

El índice de ventas minoristas de CAME registró una baja interanual del 3,2% en abril y acumuló un retroceso del 3,5% en el primer cuatrimestre.

Las ventas minoristas pyme volvieron a mostrar señales de debilidad en abril. Según el relevamiento difundido por CAME, la actividad cayó un 3,2% interanual a precios constantes y acumuló una retracción del 3,5% en los primeros cuatro meses del año.

El dato también reflejó una baja del 1,3% mensual, consolidando una tendencia negativa que impacta especialmente en los rubros no esenciales. Aunque parte de los comerciantes percibe cierta estabilidad respecto al año pasado, el consumo continúa sin mostrar una recuperación sostenida.

Los rubros más afectados por la caída del consumo

El informe mostró que seis de los siete sectores relevados terminaron abril con números negativos.

Las caídas más fuertes se registraron en Bazar y decoración (-12,3%), seguido por Perfumería (-7,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-4,2%).

La única excepción fue el sector de Farmacia, que logró crecer un 6,1% interanual.

Desde la entidad señalaron que el consumo se concentró principalmente en productos esenciales y artículos de recambio estacional, mientras los clientes priorizaron promociones, cuotas y descuentos para sostener las compras.

Comercios frenan inversiones ante la incertidumbre

El relevamiento también expuso cautela entre los comerciantes pyme frente a los próximos meses.

El 58,7% de los encuestados consideró que no es un buen momento para invertir, mientras apenas un 12,6% evaluó el contexto como favorable para realizar desembolsos.

Además, aunque el 37,2% espera una mejora dentro de los próximos 12 meses, casi la mitad cree que la situación permanecerá igual y un 13,8% prevé un empeoramiento.

La suba de costos operativos, tarifas y servicios básicos aparece como uno de los factores que más condiciona la rentabilidad del sector.

Las ventas online crecieron, pero no alcanzaron

Uno de los pocos indicadores positivos del informe estuvo vinculado al comercio electrónico.

Las ventas online de comercios con local físico crecieron un 8% interanual y avanzaron un 0,7% mensual en términos desestacionalizados.

Sin embargo, ese incremento no logró compensar la caída general del consumo minorista.

Según el análisis de CAME, la recuperación del sector dependerá de una mejora del poder adquisitivo y de una mayor estabilidad en los costos de reposición y funcionamiento.