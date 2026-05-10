Violenta entradera en Don Torcuato: asaltaron a una pareja de jubilados y uno de los detenidos había salido de prisión

Dos delincuentes armados irrumpieron en la vivienda de una pareja de jubilados de 83 años en Don Torcuato. Fueron detenidos tras una investigación con cámaras y allanamientos.

Una pareja de jubilados de 83 años vivió momentos de terror durante una violenta entradera en Don Torcuato, partido de Tigre, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en su casa tras romper una ventana. Días después, ambos sospechosos fueron detenidos y se descubrió que uno de ellos había salido de prisión hacía apenas nueve meses.

El robo ocurrió el pasado 23 de abril en una vivienda ubicada sobre la calle Rincón. Según la investigación, los asaltantes ingresaron armados, sorprendieron a las víctimas dentro de la propiedad y escaparon a pie tras concretar el robo.

Las cámaras registraron la fuga de los ladrones

La secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a los sospechosos caminando por la calle con un bolso en la mano luego del asalto.

La investigación quedó a cargo de la UFI descentralizada N°1 de Don Torcuato, junto a efectivos de la Comisaría 3ª de Tigre y de la Subcomisaría Bancalari.

A partir del análisis de cámaras municipales y privadas, tareas encubiertas y testimonios, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del hecho.

Uno de los detenidos había salido de prisión en 2025

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos en la zona de Bancalari, donde fueron detenidos Juan Román Núñez, de 20 años, y Leandro Luis Vera, alias “Perrito”, de 30.

Durante los procedimientos también se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo.

Según fuentes policiales, Vera había recuperado la libertad el 15 de julio de 2025 tras cumplir condena por robo calificado agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda.

Además, registraba antecedentes por tentativa de homicidio criminis causa e incendio.

La causa quedó caratulada como “robo agravado con uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada” y los investigadores buscan determinar si los acusados participaron en otros hechos similares en la zona.