Discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa: fuertes apoyos y duras críticas tras la apertura de sesiones

El mensaje del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias generó respaldo de diputados libertarios y aliados, mientras sectores de la oposición cuestionaron el tono, la falta de anuncios y el diagnóstico económico.

El discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa dejó un Congreso dividido entre el respaldo cerrado del oficialismo y aliados y las críticas contundentes de la oposición. Las chicanas, provocaciones y burlas marcaron el tono de la apertura de sesiones ordinarias y condicionaron la lectura política del mensaje presidencial.

Desde el oficialismo destacaron los logros de gestión, mientras que referentes opositores cuestionaron el contenido, el diagnóstico económico y el clima de confrontación que atravesó la ceremonia.

El respaldo del oficialismo y aliados

El diputado nacional Lisandro Almirón sostuvo que el mensaje presidencial preservó “la cuestión de identidad y pertenencia a una gestión que tiene mucho para exhibir”.

El legislador correntino afirmó: “Ha hecho mucho en poco tiempo. La Ley Bases, y en esta convocatoria a extraordinarias se obtuvieron tres resultados muy importantes para el país: la reforma laboral, el nuevo régimen penal juvenil y por supuesto la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ratificada por ambas cámaras”.

En la misma línea, el diputado libertario Sebastián Pareja calificó el balance como “muy positivo”. Señaló que el Presidente está planteando una reformulación integral del Estado: “Estamos teniendo a un presidente que le está hablando a la sociedad de cara a 50 años de historia para adelante, donde le está planteando que va a reformular toda la estructura, como él llamó, la arquitectura del Estado argentino”.

Agregó además: “O sea, por supuesto que el trabajo es de largo aliento, se mide en décadas, pero la verdad que yo confío que lo que hagamos nosotros este año con la cantidad de leyes reformistas y culturales que va a presentar en el Congreso nos den a nosotros mismos la posibilidad en 10 años más de estar viendo a la Argentina instalada en el concierto mundial de otra manera”.

Por su parte, la diputada radical Pamela Verasay consideró “imprescindible” que el trabajo “para debatir las propuestas del Gobierno tenga como objetivo alcanzar las reformas necesarias”. También señaló: “Entiendo que el presidente haya reaccionado frente a las provocaciones de los bloques afines al kirchnerismo. El peronismo se niega al lugar de oposición y toma el lugar de provocación. Lo hace en las calles y lo hace acá en la Asamblea Legislativa. Nunca nadie le faltó tanto el respeto a las instituciones ni a un presidente”.

Las críticas de la oposición

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina del Plá afirmó que Milei “habló de un país que no existe”. Cuestionó que, en el tercer año de gestión, el mandatario haya puesto el foco en la herencia recibida.

“Es un gobierno que tiene muchos fracasos, que no los puede explicar. Habló de un país que no existe, de Narnia, porque de Argentina no. En Argentina cae el poder adquisitivo de los salarios. Hay despidos a mansalva, cierran las empresas, la gente está revolviendo la basura”, sostuvo.

También agregó: “Lo único que hizo fue seguir planteando que va a someterse al gobierno norteamericano de Trump, va a habilitar el saqueo a mansalva de todos nuestros recursos, se va a someter a todos los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Para la población no queda más que más penurias”.

El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman cuestionó que el Presidente utilizara la apertura de sesiones “para tirar chicanas, recibir aplausos y curar una autoestima complicada” en un contexto internacional que describió como de fuerte convulsión.

En tanto, Myriam Bregman, quien protagonizó un cruce con el mandatario luego de que éste la calificara de “chilindrina trosca”, describió la Asamblea Legislativa como un “circo totalmente preparado”.

“Cada vez que le digo ‘gatito mimoso’, Milei se pone nervioso. Nos agredió en un circo totalmente preparado, como un cumpleaños donde cada cosa que decía se la aplaudían. Se vio un presidente muy desconectado de la realidad social y económica del país. No pudo hacer un solo anuncio concreto”, expresó.

Por último, el diputado de Provincias Unidas Carlos Gutiérrez sostuvo que “un presidente es el primero que debe garantizar la concordia y paz entre los ciudadanos” y agregó: “No recuerdo antecedente alguno de despliegue de tanta violencia planificada ex profeso para conservar un enemigo y disimular las falencias de este gobierno”.