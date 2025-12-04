CACIT acompaña a FEBA en el pedido a los municipios no aumentar tasas para sostener a las PyMEs

La Cámara de Comercio e Industria de Tigre respaldó el reclamo de FEBA a los municipios bonaerenses para que prioricen el alivio fiscal ante la crisis productiva.

La Cámara de Comercio e Industria de Tigre (CACIT) expresó su respaldo al pedido formal de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) dirigido a los poderes ejecutivos de todos los municipios bonaerenses, en el que solicita medidas de alivio y contención para el sector productivo ante la compleja situación económica.

Según se informó, las cámaras asociadas advierten que la actual coyuntura continúa poniendo en riesgo la estabilidad de comercios, industrias y prestadores de servicios, con un impacto directo sobre el entramado productivo local.

Desde la gremial empresaria provincial señalaron que numerosos comercios, industrias y prestadores ya cerraron, mientras que otros miles operan con márgenes cada vez más estrechos, realizando grandes esfuerzos para sostener su actividad y cumplir con sus obligaciones.

En este escenario, FEBA consideró indispensable que cada municipio priorice medidas de alivio fiscal, evitando disponer aumentos en las tasas municipales o la creación de nuevos tributos que incrementen la presión sobre empresas afectadas por la situación general.

Advirtieron además que decisiones de ese tipo impactan directamente en la preservación de puestos de trabajo, el sostenimiento de la actividad económica y la previsibilidad para quienes invierten y producen en cada comunidad.

Por su parte, CACIT, como entidad local asociada, trasladó su inquietud y dejó expresamente su disposición a trabajar de manera articulada con los municipios en iniciativas que fortalezcan el desarrollo productivo local.