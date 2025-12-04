edición 7948 - visitas hoy 47549

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Actualidad / Tigre

CACIT acompaña a FEBA en el pedido a los municipios no aumentar tasas para sostener a las PyMEs

Comercios y Pymmes cerrados
La Cámara de Comercio e Industria de Tigre respaldó el reclamo de FEBA a los municipios bonaerenses para que prioricen el alivio fiscal ante la crisis productiva.

La Cámara de Comercio e Industria de Tigre (CACIT) expresó su respaldo al pedido formal de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) dirigido a los poderes ejecutivos de todos los municipios bonaerenses, en el que solicita medidas de alivio y contención para el sector productivo ante la compleja situación económica.


Según se informó, las cámaras asociadas advierten que la actual coyuntura continúa poniendo en riesgo la estabilidad de comercios, industrias y prestadores de servicios, con un impacto directo sobre el entramado productivo local.


Desde la gremial empresaria provincial señalaron que numerosos comercios, industrias y prestadores ya cerraron, mientras que otros miles operan con márgenes cada vez más estrechos, realizando grandes esfuerzos para sostener su actividad y cumplir con sus obligaciones.


En este escenario, FEBA consideró indispensable que cada municipio priorice medidas de alivio fiscal, evitando disponer aumentos en las tasas municipales o la creación de nuevos tributos que incrementen la presión sobre empresas afectadas por la situación general.


Advirtieron además que decisiones de ese tipo impactan directamente en la preservación de puestos de trabajo, el sostenimiento de la actividad económica y la previsibilidad para quienes invierten y producen en cada comunidad.


Por su parte, CACIT, como entidad local asociada, trasladó su inquietud y dejó expresamente su disposición a trabajar de manera articulada con los municipios en iniciativas que fortalezcan el desarrollo productivo local.

Últimas Noticias

Tigre realizó consultorios abiertos para niños con discapacidad en el Centro Frida Kahlo
Tigre realizó consultorios abiertos para niños con discapacidad en el Centro Frida Kahlo
Tigre presentó el Programa Enlaces para fortalecer la respuesta ante vulneración de derechos en escuelas
Tigre presentó el Programa Enlaces para fortalecer la respuesta ante vulneración de derechos en escuelas
Mondelez frena la producción en Pacheco por 21 días: 2.300 trabajadores en alerta
Mondelez frena la producción en Pacheco por 21 días: 2.300 trabajadores en alerta
Detuvieron a un barra brava de Tigre por extorsión y amenazas a un delegado ferroviario
Detuvieron a un barra brava de Tigre por extorsión y amenazas a un delegado ferroviario
Cayó el quinto prófugo por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga en San Isidro
Cayó el quinto prófugo por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga en San Isidro
Desalojo en el Abasto: la Ciudad recuperó una casa tomada desde 1992 y clausuró otra en Constitución por venta de drogas
Desalojo en el Abasto: la Ciudad recuperó una casa tomada desde 1992 y clausuró otra en Constitución por venta de drogas