La UOCRA Zona Norte y Julio Zamora analizaron el impacto del fallo que frenó las construcciones en altura en Tigre

El intendente Julio Zamora analizó junto a UOCRA Zona Norte el impacto laboral del fallo que frenó construcciones de más de 9 metros en Tigre y remarcó que buscará una normativa que proteja el empleo sin desatender los planteos vecinales.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, se reunió con representantes de la UOCRA Zona Norte para analizar el impacto laboral generado por la suspensión de las obras de altura en el distrito, una medida dispuesta por el juez Marcelo Mauro Gradín, que detuvo las construcciones de más de 9 metros.

Durante el encuentro, Zamora y el secretario general del gremio, Osvaldo Rodríguez, abordaron la preocupación por la posible pérdida de puestos laborales en el sector de la construcción. El intendente reafirmó su compromiso de trabajar sobre la normativa enviada al Concejo Deliberante, que incorpora planteos de vecinos, con el objetivo de proteger el empleo y el desarrollo urbano.

Zamora manifestó su inquietud por los efectos del fallo. “Estamos muy preocupados porque hay una decisión judicial que limita la construcción de edificios a no más de dos pisos. Sabemos que eso impacta negativamente en los trabajadores de la construcción, como también a todos los trabajadores de Tigre”, expresó.

El jefe comunal señaló que la propuesta elevada desde el Ejecutivo busca “recoger algunas cuestiones planteadas por los vecinos respecto a la disminución de alturas de edificaciones” y, al mismo tiempo, “mantener el trabajo de los trabajadores de UOCRA y de todos los vecinos de Tigre, de manera que el distrito siga creciendo y transformándose, como lo hizo durante todos estos años”.

Durante la reunión, Zamora agradeció el acompañamiento del gremio y subrayó la importancia del respaldo comunitario. “Escuché muy atentamente lo que nos plantearon, tanto el secretario general de UOCRA como los trabajadores. Pedimos el acompañamiento de ellos, de los comerciantes y de todos los vecinos de Tigre, para que el distrito siga creciendo, porque eso significa trabajo para todos: que los comercios sigan funcionando, que los laburantes que viven de la construcción y del progreso de Tigre sigan teniendo empleo, y que podamos garantizar oportunidades para toda la comunidad. Esa es la gran idea. Por eso le agradezco a Osvaldo y a todo el equipo de UOCRA”, afirmó.