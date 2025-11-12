El Concejo Deliberante aprobó la propuesta de Julio Zamora para limitar las alturas edilicias

El Concejo Deliberante de Tigre aprobó la iniciativa impulsada por el intendente Julio Zamora, que establece una limitación temporal a las alturas de edificación. La medida busca ordenar el crecimiento urbano, preservar la identidad local y garantizar un desarrollo sostenible sin frenar la inversión privada.

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre aprobó la iniciativa presentada por el intendente Julio Zamora, que dispone una limitación temporal en las alturas de edificación con el objetivo de ordenar el crecimiento urbano del distrito y avanzar hacia un nuevo perfil de ciudad más sostenible y equilibrado.

La medida suspende temporalmente la aprobación de construcciones de entre tres y ocho pisos, según la zona, hasta la sanción definitiva del nuevo código urbano que se encuentra en evaluación dentro del Concejo Deliberante.

Durante la sesión, los concejales también votaron una prórroga de la suspensión por 90 días hábiles a partir del 10 de diciembre de 2025, para permitir la continuidad del análisis técnico del proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Zamora: “Queremos un desarrollo equilibrado, sin frenar el progreso”

Sobre el decreto, el intendente Julio Zamora destacó que la iniciativa busca equilibrar el crecimiento del distrito sin interrumpir su desarrollo económico y social.

“Sin interrumpir el modelo de progreso que caracterizó a Tigre en las últimas tres décadas, la prioridad es mantener un desarrollo equilibrado que genere oportunidades para los más de 8.000 jóvenes que cada año ingresan al mundo del trabajo en nuestro distrito”, señaló el jefe comunal.

Zamora también remarcó la importancia de acompañar las transformaciones urbanas con políticas inclusivas:

“La conformación de nuevos polos urbanos, con comercios, servicios y viviendas accesibles, es una oportunidad para que nuestros jóvenes trabajen, se formen y puedan independizarse sin abandonar Tigre. En un contexto nacional donde la obra pública está paralizada, las inversiones privadas sostenibles son clave para garantizar la continuidad del desarrollo local”, expresó.

Participación vecinal y visión a futuro

El intendente subrayó que el proyecto recoge las inquietudes de vecinos y vecinas que reclamaron abrir un debate sobre el modelo de ciudad que Tigre necesita para los próximos años.

“Esta medida no busca detener el progreso, sino hacerlo de manera planificada y consensuada, preservando la calidad de vida, el ambiente y el equilibrio urbano”, afirmó Zamora.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa ratifica la visión de Tigre como un modelo de desarrollo local moderno y participativo, que combina crecimiento económico, inclusión social y planificación territorial responsable.