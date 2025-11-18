Suspensión de torres en Tigre: El concejal Cervetto señala que su bloque propuso solución integral antes de la crisis

El Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro dictó una medida cautelar que detiene permisos de obras en altura. El concejal Juan José Cervetto destacó que su bloque presentó un proyecto integral meses antes para ordenar el crecimiento edilicio del distrito.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro dictó recientemente una medida cautelar que suspende nuevas viabilidades y permisos de obra para edificaciones en altura en el partido de Tigre. La resolución judicial reconoce que el distrito enfrenta un crecimiento edilicio acelerado sin estudios integrales de impacto ambiental, movilidad y capacidad de infraestructura, y con un Código de Zonificación de casi 30 años, fragmentado y desactualizado.

El decreto municipal 935/2025, que declaró una emergencia parcial urbanística, también coincide en la necesidad de detener temporalmente el avance de construcciones hasta que exista una normativa actualizada.

En diálogo con elcomercioonline.com.ar, el concejal de La Libertad Avanza, Juan José Cervetto, señaló que su bloque fue el único que presentó un proyecto integral para frenar el deterioro urbano y ordenar el crecimiento del distrito. “El urbanismo no puede ser manejado con decretos, ni con cálculos coyunturales, ni con improvisación política. El ordenamiento territorial exige planificación, participación ciudadana y un rol central del Concejo”, afirmó.

Según explicó Cervetto, la iniciativa de La Libertad Avanza, presentada el 30 de junio, contemplaba suspender temporalmente nuevas autorizaciones para obras medianas y grandes, junto con la obligación de actualizar el Código de Zonificación con participación vecinal. La propuesta fue elaborada tras reuniones con vecinos de La Bota, General Pacheco y Rincón de Milberg, quienes alertaron sobre problemas de tránsito, saturación edilicia y pérdida de identidad barrial.

El concejal también destacó que la medida judicial actual refleja aspectos que su proyecto ya contemplaba, y agregó: “Si el Concejo hubiera acompañado la iniciativa en ese momento, Tigre ya contaría con una herramienta legal para ordenar el crecimiento urbano con criterios técnicos y no con medidas de urgencia”.

Cervetto remarcó además que la suspensión de obras mediante decretos o medidas cautelares actúa de forma reactiva, mientras que su proyecto buscaba un marco jurídico integral que protegiera a los vecinos sin frenar la economía local. La propuesta incluía instancias de participación ciudadana, previsibilidad normativa y un equilibrio entre desarrollo urbano y calidad de vida.

Por su parte, la Municipalidad de Tigre aclaró que el decreto exceptúa proyectos ya aprobados, mientras que el bloque de La Libertad Avanza enfatiza que su proyecto estaba diseñado para abarcar las construcciones que generan saturación real en los barrios.