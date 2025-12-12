Malvinas Argentinas presenta el Gran Show de Navidad con más de 100 artistas y un despliegue inédito

El municipio realizará el Gran Show de Navidad – Edición 30 Años el 21 de diciembre frente al Palacio Municipal, con un megaescenario, más de 100 artistas, propuestas visuales de gran escala y actividades gratuitas para todas las familias.

El municipio de Malvinas Argentinas prepara uno de los espectáculos más esperados del calendario festivo. El domingo 21 de diciembre, desde las 19 horas, presentará el Gran Show de Navidad – Edición 30 Años en las inmediaciones del Palacio Municipal, ubicado sobre Avenida Presidente Perón 4276. Será el cierre de la agenda navideña con un despliegue masivo que incluirá más de 100 artistas en escena, música en vivo, teatro, efectos especiales, pantallas de gran tamaño y una estructura escénica que se encuentra entre las más grandes del país.

El evento está pensado para que las familias puedan disfrutarlo de manera cómoda y segura. Habrá estacionamiento gratuito, puestos de hidratación, un corredor gastronómico, un espacio destinado a personas con discapacidad y controles de seguridad para acompañar el flujo de espectadores.

Desde principios de mes, el distrito vive un clima festivo en cada uno de sus barrios. Todo comenzó con el tradicional encendido del árbol el 8 de diciembre, y desde entonces Papá Noel y sus personajes recorren plazas, centros comerciales y el Auditorio Municipal para sacarse fotos, recibir cartas y compartir momentos junto a los vecinos. La Casa de Papá Noel, instalada en el Palacio Municipal, puede visitarse de viernes a domingo —además del lunes 22 y martes 23— siempre de 18 a 21 horas.

Entre las propuestas destacadas de la agenda se encuentra la obra musical “El misterio de las galletas de jengibre”, que tendrá funciones los días 13, 14, 19 y 20 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal. Todas las actividades son libres y gratuitas.

El Gran Show de Navidad presentará como espectáculo central la comedia dramática “Un mágico viaje a la casa de Papá Noel”, una puesta que combina música, emoción y humor. La historia se desarrollará tanto en el escenario principal como en los distintos espacios que rodean la estructura, generando una experiencia inmersiva para los espectadores.

Uno de los momentos más esperados será la aparición especial de Papá Noel, que sobrevolará el sector a bordo de su trineo, sumando una cuota extra de sorpresa a la noche. El cierre también incluirá una presentación musical de gran impacto. El año pasado, la participación del cantante Luck Ra sorprendió a las familias, y en esta edición el municipio busca rep