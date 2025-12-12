edición 7956 - visitas hoy 16844

San Fernando

Juraron los concejales electos en San Fernando y Santiago Ríos fue reelegido presidente del Concejo

Santiago Ríos confirmado como presidente del Concejo tras el juramento de los nuevos ediles
Este martes, los concejales electos en septiembre asumieron sus cargos en San Fernando. Se definieron las autoridades del Concejo Deliberante, con Santiago Ríos como presidente, consolidando la mayoría oficialista del intendente Juan Andreotti.

En la mañana del martes, los concejales electos en San Fernando durante los comicios de septiembre prestaron juramento y asumieron oficialmente sus cargos.


El acto incluyó la elección de autoridades del Concejo Deliberante, donde Santiago Ríos fue ratificado como presidente del cuerpo legislativo. La vicepresidencia primera quedó en manos de Vanesa Medialdea, también del oficialismo; la vicepresidencia segunda fue asignada a Pamela Ávila, de La Libertad Avanza; y la vicepresidencia tercera correspondió a Ivana Amante, de la bancada radical. La secretaría del Concejo continuará a cargo de Corina Ramírez.


Entre los legisladores que asumieron, 10 resultaron electos en septiembre: 7 por Fuerza Patria y 3 por La Libertad Avanza. Por el oficialismo del peronismo prestaron juramento Eva Andreotti, Nicolás Postorivo, Florencia Rubinich, Jorge Barrasa, Laura Triador, Lucas Echeverría y Gimena Flores, mientras que por el armado libertario ingresaron Kevin Buj, Carina Villa e Ignacio Semenzato.


Con los concejales ingresantes y los que continuarán su mandato hasta 2027, el intendente Juan Andreotti consolida una cómoda mayoría legislativa, que le permitirá aprobar las ordenanzas necesarias para el desarrollo de su gestión.

