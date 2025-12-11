Cayeron falsos trabajadores de Edenor en San Isidro: secuestraron herramientas y celulares

Cinco hombres que circulaban en una camioneta sin patente por Martínez simulaban ser operarios de Edenor. La Patrulla Municipal los interceptó y secuestró herramientas presuntamente usadas para robos.

Los cinco hombres que circulaban en una camioneta por las calles de Martínez pretendían pasar por operarios de Edenor, la empresa distribuidora de energía eléctrica. Según fuentes municipales y judiciales, la sospecha es que esperaban la oportunidad para robar casas en San Isidro y otros distritos de la zona norte.

Así se desprende de información difundida por la Municipalidad de San Isidro y confirmada por voceros judiciales que participaron del procedimiento.

Según los voceros, anteayer, a las 11.30, personal de la Patrulla Municipal de San Isidro y efectivos de la policía bonaerense interceptaron, en la colectora de la autopista Panamericana e Hipólito Yrigoyen, un vehículo que circulaba sin patente y en forma sospechosa.

En la camioneta, una Fiat Qubo, viajaban cuatro ciudadanos chilenos y un argentino. Después de la inspección, los agentes encontraron elementos presuntamente utilizados para cometer ilícitos, informaron fuentes municipales.

“Entre los elementos secuestrados había destornilladores, barretas, ropa de trabajo y cascos de la empresa Edenor, guantes, cinco teléfonos celulares, gorras, cinta de embalar y un disco de corte de amoladora”, dijeron los voceros consultados.

En un primer momento, los cinco hombres fueron trasladados a la comisaría de Martínez, pero al comprobarse que no habían cometido un delito en flagrancia fueron liberados.

Se abrió una causa por averiguación de ilícito, radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez.