Asumieron los nuevos concejales asumieron en el Concejo Deliberante de Vicente López

Con la presencia de la intendenta Soledad Martínez, el Concejo Deliberante de Vicente López tomó juramento a los concejales electos para el período 2025-2029 y definió sus nuevas autoridades.

El Concejo Deliberante de Vicente López llevó adelante la sesión en la que juraron las y los concejales elegidos para el período 2025-2029, en un encuentro que contó con la presencia de la intendenta Soledad Martínez, funcionarios municipales y la senadora provincial Sofía Vannelli.

Durante el acto, asumieron sus bancas por el PRO las concejalas y los concejales Natalia Villa (renovación), Ezequiel Ferrari (renovación), Ignacio Albor Vázquez, Susana Orue y María Eugenia Pesa.

Por La Libertad Avanza hicieron lo propio Alejandra Nieto, Alberto Furgiuele y Andrés Persuh; mientras que por Fuerza Patria prestaron juramento Lucas Boyanovsky (renueva), Roberto Pace (renueva), Marcela Cortiellas y Soledad Nocito.

Además de la jura de concejales, el cuerpo definió sus nuevas autoridades para el próximo período legislativo. Verónica Barbieri continuará como presidenta del HCD, mientras que la vicepresidencia primera quedó a cargo de Ignacio Albor Vázquez, también del PRO, y la vicepresidencia segunda en manos de Roberto Pace, de Fuerza Patria. La Secretaría Administrativa será ejercida por Graciela Zito.

En su discurso de reasunción, la presidenta del Concejo, Verónica Barbieri, destacó el inicio del nuevo ciclo legislativo y expresó: "Quiero felicitar a todos los concejales que hoy juraron y desearles una bienvenida a esta casa. Quiero agradecerle a mis compañeros por elegirme en este rol y lo asumo con el compromiso que se merece".

Con la nueva conformación, el Concejo Deliberante de Vicente López inicia una etapa con representación ampliada de las principales fuerzas políticas locales, marcando el comienzo del trabajo legislativo para el período 2025-2029.