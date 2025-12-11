San Isidro instaló 40 lectoras de patentes en la calle Uruguay y refuerza el “Anillo Digital"

Con la incorporación de 40 cámaras lectoras de patentes en la calle Uruguay, el Municipio de San Isidro cerró una brecha de cobertura en el límite con San Fernando y avanza hacia la instalación total de 170 equipos que conformarán el Anillo Digital del partido.

El Municipio de San Isidro puso en funcionamiento 40 lectoras de patentes sobre la calle Uruguay, en el límite con San Fernando, con el objetivo de intensificar el control vehicular en los accesos y egresos del distrito y prevenir el delito. La medida forma parte de un plan que prevé la instalación de 170 dispositivos en todo el partido para completar el denominado "Anillo Digital"; hasta ahora se colocaron 131.

Las nuevas cámaras, con tecnología de reconocimiento automático de matrículas (LPR), amplían significativamente la cobertura en una arteria clave que antes contaba con menos de 15 equipos, y quedan ubicadas en cruces estratégicos como Uruguay y Sucre; Uruguay y Blanco Encalada; Uruguay y Madame Curie; Uruguay y Av. Rolón; Uruguay y Av. Centenario; Uruguay y Av. Libertador; Uruguay y colectora Este de la Autopista Panamericana; Uruguay y Camino Real Morón; y Uruguay y Acceso Norte, entre otros puntos.

El sistema tiene una doble finalidad: fortalecer la seguridad vial mediante el registro de todos los vehículos que circulan por la zona y, sobre todo, prevenir el delito. El software cruza las patentes captadas con bases de datos provistas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que permite la detección automática e inmediata de vehículos con pedidos de captura activos. Ante una coincidencia, se activa un protocolo para identificar al conductor y ponerlo a disposición de la Justicia.

También se alimenta una base de datos local con el registro de cada patente que circula por San Isidro. "Si luego esa persona o vehículo comete un delito, podemos hacer todo el seguimiento y la reconstrucción en lo que es Forense", explicaron desde el municipio.

El municipio informó que en lo que resta del año se completará la instalación de las 170 lectoras previstas, lo que permitirá cerrar completamente el perímetro del distrito y consolidar un sistema de monitoreo integral en todas sus fronteras.