edición 7955 - visitas hoy 44737

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

San Isidro instaló 40 lectoras de patentes en la calle Uruguay y refuerza el “Anillo Digital"

San Isidro instaló 40 lectoras de patentes en la calle Uruguay
Con la incorporación de 40 cámaras lectoras de patentes en la calle Uruguay, el Municipio de San Isidro cerró una brecha de cobertura en el límite con San Fernando y avanza hacia la instalación total de 170 equipos que conformarán el Anillo Digital del partido.

El Municipio de San Isidro puso en funcionamiento 40 lectoras de patentes sobre la calle Uruguay, en el límite con San Fernando, con el objetivo de intensificar el control vehicular en los accesos y egresos del distrito y prevenir el delito. La medida forma parte de un plan que prevé la instalación de 170 dispositivos en todo el partido para completar el denominado "Anillo Digital"; hasta ahora se colocaron 131.


Las nuevas cámaras, con tecnología de reconocimiento automático de matrículas (LPR), amplían significativamente la cobertura en una arteria clave que antes contaba con menos de 15 equipos, y quedan ubicadas en cruces estratégicos como Uruguay y Sucre; Uruguay y Blanco Encalada; Uruguay y Madame Curie; Uruguay y Av. Rolón; Uruguay y Av. Centenario; Uruguay y Av. Libertador; Uruguay y colectora Este de la Autopista Panamericana; Uruguay y Camino Real Morón; y Uruguay y Acceso Norte, entre otros puntos.


El sistema tiene una doble finalidad: fortalecer la seguridad vial mediante el registro de todos los vehículos que circulan por la zona y, sobre todo, prevenir el delito. El software cruza las patentes captadas con bases de datos provistas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que permite la detección automática e inmediata de vehículos con pedidos de captura activos. Ante una coincidencia, se activa un protocolo para identificar al conductor y ponerlo a disposición de la Justicia.


También se alimenta una base de datos local con el registro de cada patente que circula por San Isidro. "Si luego esa persona o vehículo comete un delito, podemos hacer todo el seguimiento y la reconstrucción en lo que es Forense", explicaron desde el municipio.


El municipio informó que en lo que resta del año se completará la instalación de las 170 lectoras previstas, lo que permitirá cerrar completamente el perímetro del distrito y consolidar un sistema de monitoreo integral en todas sus fronteras.

Últimas Noticias

Cayeron falsos trabajadores de Edenor en San Isidro: secuestraron herramientas y celulares
Cayeron falsos trabajadores de Edenor en San Isidro: secuestraron herramientas y celulares
Asumieron los nuevos concejales asumieron en el Concejo Deliberante de Vicente López
Asumieron los nuevos concejales asumieron en el Concejo Deliberante de Vicente López
Trapitos de lujo caen en el operativo más grande durante recital de Shakira
Trapitos de lujo caen en el operativo más grande durante recital de Shakira
Lumiton despide 2025 con visitas guiadas y proyección de “La Vuelta de Rocha”
Lumiton despide 2025 con visitas guiadas y proyección de “La Vuelta de Rocha”
El Municipio de Tigre entregó materiales ortopédicos para vecinos y vecinas con discapacidad
El Municipio de Tigre entregó materiales ortopédicos para vecinos y vecinas con discapacidad
Juraron los nuevos concejales de San Martín tras las elecciones de septiembre 2025
Juraron los nuevos concejales de San Martín tras las elecciones de septiembre 2025