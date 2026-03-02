Kicillof en la apertura de sesiones: “No son ustedes, es el rumbo económico de un Gobierno nacional insensible que los abandona”

En la apertura del 154º período de sesiones ordinarias, el gobernador bonaerense cuestionó con dureza el programa económico nacional, habló de “estanflación” y anunció medidas en materia fiscal, seguridad, salud y educación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes la apertura del 154º período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura bonaerense, donde lanzó duras críticas al Gobierno nacional y aseguró que la crisis económica “tiene una causa central: el programa económico” de la administración de Javier Milei.

“Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico es un fracaso. Lo único que crece en nuestro país es la desigualdad: mientras unos pocos se llevan ganancias extraordinarias, la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que “esta crisis tiene una causa central: el programa económico del Gobierno nacional: la motosierra no se usó para recortar privilegios, sino para reducir las jubilaciones, la obra pública, los programas sociales y las transferencias a las provincias”.

“Argentina, no sos vos ¡Es Milei!”

El mandatario provincial apuntó contra el discurso oficial y afirmó: “Este gobierno no solo provoca el daño: también quiere que la gente se sienta culpable”.

En ese sentido, remarcó: “Al empresario pyme, al industrial, al comerciante, le digo: no sos vos, es el rumbo económico. Al universitario, a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar, al trabajador de plataforma que pedalea sin ver un futuro: no sos vos, es el ajuste”.

Y agregó: “A la trabajadora o al trabajador despedido que siente que falló, le digo: no sos vos, es que hay un Gobierno nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad. En otras palabras: Argentina, no sos vos ¡Es Milei!”.

“Estanflación” y críticas al plan económico

Kicillof aseguró que incluso referentes vinculados a sectores opositores describen la situación como “estanflación”.

“Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirta Legrand a Melconian, todos le están señalando al Presidente lo evidente: la Argentina no va bien”, expresó.

En uno de los videos difundidos tras el acto, sostuvo: “Incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de estanflación, la peor de las combinaciones: recesión e inflación. Después de más de dos años de gobierno, no se cumplieron ninguno de los pronósticos del Presidente: no se produjo una recuperación en V corta ni de ninguna otra clase”.

En otro tramo, afirmó: “La macro está mal y la micro está horrible. Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico es un fracaso”.

Asfixia financiera y gestión provincial

El Gobernador denunció que la Provincia atraviesa “un ataque inédito producto de la asfixia financiera” y precisó que el Gobierno nacional “nos han quitado 15 billones de pesos, equivalentes a un tercio de nuestro presupuesto”.

“Pese a todo, la Provincia no se detuvo: con responsabilidad, planificación y sensibilidad, gobernamos para seguir abriendo centros de salud, haciendo obras y sumando patrulleros”, indicó.

Salud, seguridad y educación

En materia sanitaria, señaló: “La motosierra del Gobierno nacional está teniendo consecuencias trágicas. Muchos argentinos perdieron la posibilidad de pagarse un medicamento, un estudio o una consulta: en este contexto no se necesita menos, sino más salud pública como hacemos en la Provincia”.

“La salud no puede depender exclusivamente del mercado, sino también de la decisión política de cuidar al pueblo: es un derecho, no una mercancía”, agregó.

Sobre seguridad, sostuvo: “La discusión en torno a la seguridad es muy sensible para nuestra sociedad, nosotros no vamos a caer en el marketing ni la demagogia: nuestra estrategia se basa en la inversión, la actualización tecnológica y la formación”.

En educación, en el marco de un paro nacional docente, afirmó: “Hoy se está realizando un paro nacional docente para reclamar contra las políticas de desfinanciamiento de la educación: en 16 provincias hoy no han comenzado las clases”.

Y añadió: “La educación pública no es un gasto: es la base del derecho al futuro, por eso vamos a extender nuestro compromiso para garantizar el acceso a la sala de 3 años en todo nuestro territorio”.

Los anuncios del Gobernador



ARBA implementará el Régimen Riesgo 0 - SAF 0 , que permitirá reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores.

, que permitirá reducir a cero las alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores.

Se impulsará un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales , con un registro provincial, seguros obligatorios y regulación de condiciones básicas.

, con un registro provincial, seguros obligatorios y regulación de condiciones básicas.

Se abordará una nueva ley para el personal policial y una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública , vigente desde hace más de 30 años.

y una modificación integral de la , vigente desde hace más de 30 años.

Se enviará nuevamente el proyecto de Producción Pública de Medicamentos .

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Se firmará un decreto para extender el acceso a la sala de 3 años en todo el territorio provincial.



El cierre del discurso

“El desafío no es narrar el daño, sino ofrecer una salida, demostrar que no hay que resignarse y que no estamos condenados a este modelo”, expresó.

Y concluyó: “El modelo de país para el que trabajo es una Argentina justa, libre y soberana, mucho más integrada y con un pueblo orgulloso y feliz. Lo que estamos discutiendo ahora es el futuro: porque el futuro le pertenece al pueblo argentino y para él tenemos que trabajar sin descanso y con mucho amor a la patria”.