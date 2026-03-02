Ramón Lanús sobre el paro docente: “Las discusiones salariales se deben dar con los chicos adentro de las aulas”

El intendente de San Isidro inauguró el ciclo lectivo 2026 en la Escuela Malvinas Argentinas y cuestionó el paro docente en la Provincia, mientras detalló las políticas educativas municipales para este año.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, cuestionó este miércoles el paro docente en la Provincia de Buenos Aires durante la apertura del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Primaria Malvinas Argentinas, ubicada en Julián Navarro 2010, en Beccar.

“Hoy, donde debería haber chicos entrando a una escuela, hay vacío. Las discusiones salariales se deben dar con los chicos adentro de las aulas. Los adultos somos los responsables y no los podemos usar de rehenes. Todo lo que soñamos para la Argentina tiene que ver con la educación y no se puede postergar ni un día más”, afirmó el jefe comunal.

La actividad se desarrolló bajo el lema “San Isidro crece con Educación”, eje de la gestión educativa municipal, donde Lanús ratificó el compromiso de fortalecer una educación de calidad e inclusiva como herramienta para igualar oportunidades.

Jornada completa y ampliación en jardines municipales

En relación con la gestión local, el intendente detalló que este año se implementó la jornada completa en el Jardín Municipal N° 3 de Boulogne y en el Jardín Municipal N° 4 de Villa Adelina, ampliando oportunidades para 226 niños.

Además, se abrió la sala de 2 años en el Jardín Municipal N° 1 (jornada simple) y en el Jardín Municipal N° 4 (jornada completa).

La reconfiguración del sistema inicial comenzó en 2025, cuando los Jardines Municipales N° 5, 10 y 11 pasaron a jornada completa, beneficiando a 474 niños y logrando una mejora cercana a 20 puntos en los niveles de asistencia.

Alfabetización, tecnología y presencialidad

Los jardines municipales continuarán con el programa de alfabetización inicial Pequeños Lectores, Grandes Futuros. “Porque estamos convencidos de que aprender a leer y escribir comienza desde la primera infancia. Fortalecer las habilidades precursoras de la lectura en el Nivel Inicial garantiza mejores aprendizajes a lo largo de toda la trayectoria escolar”, enfatizó Lanús.

También se seguirá incorporando robótica y tecnología en las aulas, junto con instancias de capacitación para docentes y equipos directivos.

El intendente indicó que el foco estará puesto en mejorar la asistencia, con “la convicción de que para aprender hay que estar en la escuela todos los días”. Para ello, se incorporará una nueva plataforma educativa con alertas tempranas para facilitar el trabajo conjunto entre el jardín y las familias y garantizar la presencialidad.

En ese marco, el municipio inició junto con la Provincia la segunda edición de la campaña territorial “La Escuela te Espera”, destinada a revincular a niños y adolescentes, especialmente en barrios vulnerables de Boulogne y Beccar, que interrumpieron su escolaridad.

Infraestructura y educación inclusiva

Lanús destacó la cercanía del municipio con las escuelas como “una decisión política y una práctica cotidiana”.

Durante el verano se realizaron mejoras de infraestructura en los Jardines Municipales N° 3, 4 y 11, optimizando espacios de comedor y condiciones para la jornada completa.

También se ejecutaron obras en la Escuela de Educación Especial ERIPLA, en Beccar, donde se adecuaron espacios y se incorporó una nueva aula taller para entornos de aprendizaje inclusivos. Además, se acompañó con equipamiento de línea blanca, materiales didácticos e insumos.

Este año se amplió el servicio de ERIPLA, permitiendo que los alumnos que egresan de primaria continúen sus estudios mediante formación técnica y secundaria.

Sistema educativo municipal

El sistema educativo municipal de San Isidro cuenta con más de 2.500 alumnos inscriptos para el ciclo 2026, distribuidos en doce jardines de infantes, la escuela Malvinas (primaria y secundaria), dos Centros Educativos Facilitadores del Aprendizaje (CEFA) y cuatro Centros Faro para la Primera Infancia, que reúnen 310 inscriptos.

La red se completa con el Centro de Formación Profesional, que en 2025 registró 174 egresados.