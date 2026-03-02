Tigre abrió la preinscripción a los cursos gratuitos de Formación Laboral: cómo anotarse y qué talleres hay

El Municipio habilitó el sistema online para solicitar turno de entrevista e ingresar a los talleres gratuitos que comienzan en marzo en distintas localidades del distrito.

El Municipio de Tigre abrió la preinscripción a los cursos gratuitos de Formación Laboral en Tigre y ya se puede gestionar online el turno para realizar la entrevista de admisión a los talleres que comienzan en marzo en distintas localidades del distrito.

El trámite debe efectuarse a través del sitio oficial turnero.tigre.gob.ar, donde vecinos y vecinas pueden solicitar la entrevista de ingreso y acceder a una amplia oferta de capacitaciones con cupos limitados.

Requisitos y modalidades de los cursos gratuitos en Tigre

Las propuestas se dictan en modalidad presencial e híbrida, con sedes en Tigre centro, General Pacheco, Don Torcuato, Troncos del Talar, El Talar y Benavídez.

Los requisitos para participar son:



Residir en el partido de Tigre



Tener entre 18 y 70 años



Presentar DNI o CUIL al momento de la entrevista



Qué cursos se dictan en marzo

Tigre centro



Impresión 3D (presencial) – Jueves y sábados de 9 a 12 hs – 60 h (20 clases)

(presencial) – Jueves y sábados de 9 a 12 hs – 60 h (20 clases)

Soldadura por arco (presencial) – Martes y jueves de 18 a 21 hs – 45 h (15 clases)

(presencial) – Martes y jueves de 18 a 21 hs – 45 h (15 clases)

Ropa deportiva (presencial) – Lunes y miércoles de 13 a 16 hs – 36 h (12 clases)

(presencial) – Lunes y miércoles de 13 a 16 hs – 36 h (12 clases)

Lencería y corsetería (presencial) – Lunes y miércoles de 9 a 12 hs – 30 h (10 clases)

(presencial) – Lunes y miércoles de 9 a 12 hs – 30 h (10 clases)

I.V.A / Ganancias (híbrido) – Miércoles y viernes de 18 a 21 hs – 30 h (10 clases)



General Pacheco



Pizza y focaccia (presencial) – Martes y jueves de 14 a 17 hs – 30 h (10 clases)

(presencial) – Martes y jueves de 14 a 17 hs – 30 h (10 clases)

Refrigeración (presencial) – Martes y jueves de 10 a 13 hs – 60 h (20 clases)



Don Torcuato



Manicuría y belleza de pies (presencial) – Martes y jueves de 9 a 12 hs – 45 h (15 clases)

(presencial) – Martes y jueves de 9 a 12 hs – 45 h (15 clases)

Decoración de tortas (presencial) – Martes y jueves de 9 a 12 hs – 30 h (10 clases)

(presencial) – Martes y jueves de 9 a 12 hs – 30 h (10 clases)

Depilación tradicional y láser (presencial) – Martes y jueves de 13 a 16 hs – 60 h (20 clases)



Troncos del Talar



Restauración de muebles (presencial) – Martes y jueves de 9 a 12 hs – 30 h (10 clases)

(presencial) – Martes y jueves de 9 a 12 hs – 30 h (10 clases)

Plomería (presencial) – Lunes y viernes de 9 a 12 hs – 45 h (15 clases)



El Talar



Electricidad básica domiciliaria (presencial) – Lunes y jueves de 18:30 a 21:30 hs – 60 h (20 clases)



Benavídez



Secretariado administrativo y ejecutivo (híbrido) – Lunes y jueves de 9 a 12 hs – 30 h (10 clases)



Más de 3.000 inscriptos por año

Desde el TIF, a lo largo del año se inscriben más de 3.000 vecinos y vecinas en cursos y talleres gratuitos vinculados a oficios tradicionales y nuevas áreas de desarrollo.

La oferta incluye rubros como informática, estética, construcción, turismo, textil, administración y gastronomía, entre otros.

Para más información, comunicarse por mail a capacitacionlaboral@tigre.gob.ar, al 4749-6141 o 11-3275-6253, o a través de Facebook: Capacitación Laboral Tigre.