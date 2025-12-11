Trapitos de lujo caen en el operativo más grande durante recital de Shakira

Durante el recital de Shakira en el estadio de Vélez Sársfield, la Policía de la Ciudad desarticuló una banda de “trapitos de lujo” que cobraba entre 30.000 y 40.000 pesos por estacionamientos ilegales. Entre los detenidos se encuentran un agente del Servicio Penitenciario Federal y un delegado sindical.

La Policía de la Ciudad detuvo a nueve miembros de una organización de “trapitos de lujo” que operaba cobrando ilegalmente por estacionamientos durante eventos masivos en el estadio de Vélez Sársfield, en Liniers. El procedimiento se realizó durante el recital de Shakira, mediante un operativo de la División Contravenciones y Faltas.

Entre los detenidos se encuentran un agente del Servicio Penitenciario Federal vinculado a la barra brava de Vélez y un delegado sindical del gremio de Comercio. Todos fueron imputados por asociación ilícita y estafas.

Modus operandi

Según la investigación, la banda captaba a conductores que buscaban estacionar cerca del estadio y les ofrecía cocheras por montos entre 30.000 y 40.000 pesos, muy por encima de la tarifa oficial. Algunos integrantes entregaban papeles con la inscripción “Sindicato” para legitimar sus maniobras y dirigían a los autos hacia sectores de subsuelo no habilitados, donde se utilizaban alrededor de 60 plazas adicionales de forma ilegal.

Uno de los detenidos fue interceptado cerca del estadio y trasladado al puesto de la Superintendencia de Investigaciones, donde intentó justificar su accionar como redirección de conductores. La investigación siguió la pista hasta un hipermercado cercano, que tenía convenio formal con una empresa de estacionamientos para eventos, y donde la banda operaba fuera del circuito legal.

Secuestros y procedimientos

Durante el operativo, se secuestraron:



10 teléfonos celulares



5 papeles con la inscripción “Sindicato”



Más de 100.000 pesos en efectivo



Además, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad. Una pareja que retiraba su vehículo declaró haber pagado 35.000 pesos por estacionar mediante esta maniobra ilegal.

Empresa concesionaria aclara situación

La firma que tiene la concesión del parking emitió un comunicado aclarando que tres empleados fueron demorados de manera preventiva, pero que no estaban involucrados en el accionar ilegal, y que las maniobras correspondían a personas externas que operaban en la vía pública sin autorización.

Medidas adicionales

Fuentes del caso informaron que todos los detenidos tendrán derecho de admisión por dos años en estadios, con el objetivo de erradicar la participación de barras y personas vinculadas al delito en estos espacios.