Información General

Trenes Argentinos anunció el corte total del ramal Tigre durante el verano

Desde el 10 de enero hasta el 28 de febrero, el ramal Tigre de la línea Mitre suspenderá completamente el servicio por obras de modernización e instalación de un nuevo sistema de señalamiento. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán de forma limitada. Las tareas buscan mejorar la seguridad y eficiencia ferroviaria durante la Emergencia Ferroviaria.

Entre el 10 de enero y el 28 de febrero, el ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá cerrado debido a la ejecución de obras urgentes de modernización ferroviaria, informó Trenes Argentinos. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a Retiro.


La decisión se enmarca en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y aprovecha el período estival, cuando disminuye la cantidad de pasajeros, para avanzar en sectores críticos y de difícil acceso.


Modernización integral y nuevo sistema de señalamiento


Durante el corte, se pondrán en funcionamiento:



  • 28 señales y balizas de ATS.

  • 16 máquinas de cambio.

  • 70 cajas de circuitos de vía.


Además, se desinstalará el antiguo sistema de señales, con más de cien años de antigüedad, y se instalará un nuevo sistema automático, con pruebas exhaustivas que aseguren los estándares de seguridad requeridos. La migración implica cortar por completo la energía y retirar los equipos actuales, lo que impide la circulación de trenes eléctricos durante las obras.


Renovación de vías y puentes


La renovación integral de vías contempla:



  • Intervención de 7.700 metros en sectores poco accesibles.

  • Renovación desde el bajo a nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y la estación Vicente López.

  • Renovación de los puentes sobre la avenida Figueroa Alcorta y la avenida Dorrego.

  • Trabajos desde el bajo a nivel Martín Rodríguez hasta el bajo a nivel Chacabuco.


Todas las tareas incluyen actualización del sistema de tercer riel, conexión y desconexión del sistema de señalamiento, liberación de tensiones y trabajos de terminación que permitirán aumentar la velocidad del servicio.


Magnitud del proyecto y planificación estratégica


El proyecto abarca un plan de renovación de:



  • 40 km de vías.

  • 47 km de tercer riel.

  • 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales.

  • 4 paragolpes en la estación Tigre.

  • 23 aparatos de vía.

  • 65 puentes o alcantarillas.


Hasta el momento, se han completado:



  • 20 km de vías nuevas.

  • Renovación de vías en 10 cuadros de estación.

  • Intervención en 14 pasos a nivel.

  • Mejoras en 12 puentes y alcantarillas.


También se llevará a cabo la capacitación de todo el personal de señalamiento una vez finalizado el nuevo sistema.


Objetivo: mejorar seguridad y reducir interrupciones futuras


La metodología de ejecución durante el verano busca minimizar el impacto en pasajeros y garantizar la seguridad operacional. Las obras permitirán un servicio más seguro, moderno y eficiente en toda la línea Mitre, preparando la infraestructura para los próximos años.

