Trenes Argentinos anunció el corte total del ramal Tigre durante el verano

Entre el 10 de enero y el 28 de febrero, el ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá cerrado debido a la ejecución de obras urgentes de modernización ferroviaria, informó Trenes Argentinos. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a Retiro.
La decisión se enmarca en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y aprovecha el período estival, cuando disminuye la cantidad de pasajeros, para avanzar en sectores críticos y de difícil acceso.
Modernización integral y nuevo sistema de señalamiento
Durante el corte, se pondrán en funcionamiento:
- 28 señales y balizas de ATS.
- 16 máquinas de cambio.
- 70 cajas de circuitos de vía.
Además, se desinstalará el antiguo sistema de señales, con más de cien años de antigüedad, y se instalará un nuevo sistema automático, con pruebas exhaustivas que aseguren los estándares de seguridad requeridos. La migración implica cortar por completo la energía y retirar los equipos actuales, lo que impide la circulación de trenes eléctricos durante las obras.
Renovación de vías y puentes
La renovación integral de vías contempla:
- Intervención de 7.700 metros en sectores poco accesibles.
- Renovación desde el bajo a nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y la estación Vicente López.
- Renovación de los puentes sobre la avenida Figueroa Alcorta y la avenida Dorrego.
- Trabajos desde el bajo a nivel Martín Rodríguez hasta el bajo a nivel Chacabuco.
Todas las tareas incluyen actualización del sistema de tercer riel, conexión y desconexión del sistema de señalamiento, liberación de tensiones y trabajos de terminación que permitirán aumentar la velocidad del servicio.
Magnitud del proyecto y planificación estratégica
El proyecto abarca un plan de renovación de:
- 40 km de vías.
- 47 km de tercer riel.
- 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales.
- 4 paragolpes en la estación Tigre.
- 23 aparatos de vía.
- 65 puentes o alcantarillas.
Hasta el momento, se han completado:
- 20 km de vías nuevas.
- Renovación de vías en 10 cuadros de estación.
- Intervención en 14 pasos a nivel.
- Mejoras en 12 puentes y alcantarillas.
También se llevará a cabo la capacitación de todo el personal de señalamiento una vez finalizado el nuevo sistema.
Objetivo: mejorar seguridad y reducir interrupciones futuras
La metodología de ejecución durante el verano busca minimizar el impacto en pasajeros y garantizar la seguridad operacional. Las obras permitirán un servicio más seguro, moderno y eficiente en toda la línea Mitre, preparando la infraestructura para los próximos años.