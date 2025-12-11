Juraron los nuevos concejales de San Martín tras las elecciones de septiembre 2025

En la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de San Martín, las y los nuevos concejales electos el 7 de septiembre presentaron juramento. Fuerza Patria y La Libertad Avanza renovaron su representación, mientras que Diego Perrella continuará como presidente del HCD.

Este miércoles se realizó la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de San Martín, en la que las y los concejales electos el 7 de septiembre presentaron formalmente su juramento. La ceremonia marcó el inicio del período legislativo 2025-2029 y la distribución de las autoridades del cuerpo.

Concejales electos y distribución por bloques

Por Fuerza Patria juraron:



Marcos Vilaplana



Romina Ditale



María Cristina García



Andrés Ceriani



Manuel Di Benedictis



Omar Lencinas



Xana Rodríguez



Por La Libertad Avanza lo hicieron:



Daniel Mollo



Camila Carmona



Olga Catellani



Hernán Giaccio



Cristhyan Micucci



Además, continuarán en sus funciones los concejales: Diego Perrella, Nancy Cappelloni, María Victoria Pastori, Juan Eslaiman, Cristian Alonso, María Victoria Olalla, Andrés Petrillo, Santiago Leo, Verónica Caro, Alexia Carusso, Carolina Elvedz y Marcelo Gil.

Autoridades del Concejo



Presidente: Diego Perrella



Vicepresidenta:



Secretario: Mariano Phatouros



Vicepresidencia 1ra: Daniel Mollo



Vicepresidencia 2da: Camila Carmona



Resultados electorales y representación

En las elecciones del 7 de septiembre:



Fuerza Patria obtuvo 52,33% de los votos , asegurando 7 bancas en el HCD.

La Libertad Avanza alcanzó 36,15%, con 5 bancas.



La sesión consolidó la mayoría de Fuerza Patria en el Concejo, asegurando continuidad en la conducción del cuerpo legislativo y la implementación de sus proyectos durante el nuevo período legislativo.