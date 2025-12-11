edición 7955 - visitas hoy 32726

Juraron los nuevos concejales de San Martín tras las elecciones de septiembre 2025

En la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de San Martín, las y los nuevos concejales electos el 7 de septiembre presentaron juramento. Fuerza Patria y La Libertad Avanza renovaron su representación, mientras que Diego Perrella continuará como presidente del HCD.

Este miércoles se realizó la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de San Martín, en la que las y los concejales electos el 7 de septiembre presentaron formalmente su juramento. La ceremonia marcó el inicio del período legislativo 2025-2029 y la distribución de las autoridades del cuerpo.


Concejales electos y distribución por bloques


Por Fuerza Patria juraron:



  • Marcos Vilaplana

  • Romina Ditale

  • María Cristina García

  • Andrés Ceriani

  • Manuel Di Benedictis

  • Omar Lencinas

  • Xana Rodríguez


Por La Libertad Avanza lo hicieron:



  • Daniel Mollo

  • Camila Carmona

  • Olga Catellani

  • Hernán Giaccio

  • Cristhyan Micucci


Además, continuarán en sus funciones los concejales: Diego Perrella, Nancy Cappelloni, María Victoria Pastori, Juan Eslaiman, Cristian Alonso, María Victoria Olalla, Andrés Petrillo, Santiago Leo, Verónica Caro, Alexia Carusso, Carolina Elvedz y Marcelo Gil.


Autoridades del Concejo



  • Presidente: Diego Perrella

  • Vicepresidenta:

  • Secretario: Mariano Phatouros

  • Vicepresidencia 1ra: Daniel Mollo

  • Vicepresidencia 2da: Camila Carmona


Resultados electorales y representación


En las elecciones del 7 de septiembre:



  • Fuerza Patria obtuvo 52,33% de los votos, asegurando 7 bancas en el HCD.

  • La Libertad Avanza alcanzó 36,15%, con 5 bancas.


La sesión consolidó la mayoría de Fuerza Patria en el Concejo, asegurando continuidad en la conducción del cuerpo legislativo y la implementación de sus proyectos durante el nuevo período legislativo.

