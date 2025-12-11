Lumiton despide 2025 con visitas guiadas y proyección de “La Vuelta de Rocha”

Lumiton despide el año con recorridos históricos

El Museo Lumiton de Munro ofrece sus últimas visitas guiadas del año, recorriendo la histórica casona donde nació la primera productora de cine de Argentina. Las actividades incluyen muestras de vestuarios, afiches, piezas icónicas y la proyección del musical “La Vuelta de Rocha”.

El Museo Lumiton, ubicado en Sgto. Cabral 2354, Munro, abrirá sus puertas para las últimas visitas guiadas del año por la histórica casona que albergó a la primera productora de cine de Argentina. Las actividades se realizarán el sábado 13 de diciembre y los miércoles 10 y 17, con horarios a las 17 y 18 horas.

Historia y legado

Fundada en 1931, Lumiton se consolidó como una de las productoras más influyentes de la época, generando éxitos cinematográficos que marcaron al público argentino. Por sus estudios pasaron figuras emblemáticas como Mirtha Legrand, Mecha Ortiz, Olga Zubarry, Niní Marshall y Hugo del Carril, entre otros artistas que hicieron historia en el cine nacional.

Hoy, el mismo edificio funciona como Museo y Usina Audiovisual Lumiton, dependiente de la Secretaría de Cultura de Vicente López, con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio cinematográfico argentino.

Recorridos y actividades

Las visitas guiadas permiten recorrer la muestra “Lumiton: el sello que marcó el rumbo del cine nacional”, que incluye vestuarios originales, afiches y objetos icónicos del séptimo arte local. Las actividades estarán a cargo de Raúl Manrupe, investigador especializado en cine, documentalista y gestor cultural.

Como cierre especial, el sábado 13 a las 18 horas se proyectará “La Vuelta de Rocha”, un musical tanguero que reúne todos los elementos característicos del género.

Inscripción e información

Los interesados pueden inscribirse y obtener más información ingresando al siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/1KCvmCg7i4AYsOXIC_9IxUG8r2ET67qk3dN2Nn3XhSjQ/viewform?edit_requested=true