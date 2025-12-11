El Municipio de Tigre entregó materiales ortopédicos para vecinos y vecinas con discapacidad

Entrega de materiales ortopédicos
El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de elementos ortopédicos en el Centro de Rehabilitación Juana Azurduy, ubicado en Tigre centro. Durante el evento, se otorgaron:
- 4 sillas de ruedas
- 2 pares de muletas
- 20 pares de anteojos
- 1 andador
La iniciativa busca garantizar mayor autonomía y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, dando respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad del distrito.
Cita de autoridades
La directora general de Discapacidad, Marcela Jáuregui, destacó:
"Creamos esta entrega de elementos ortopédicos para dar respuestas a todas las necesidades que tienen las personas con discapacidad en Tigre. En esta ocasión, entregamos anteojos, sillas de ruedas, bastones para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos."
Programa de asistencia sostenido en el tiempo
El programa, gestionado con fondos propios del Municipio, funciona desde hace más de 10 años con el objetivo de fortalecer la independencia y movilidad de la comunidad.
Certificados Únicos de Discapacidad
En paralelo, se entregaron más de 250 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) como resultado de un operativo excepcional de Juntas Evaluadoras. Estas acciones se realizan en el marco de la Semana del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y buscan garantizar la cobertura de derechos y beneficios para los vecinos con discapacidad.
Centro Juana Azurduy
El Centro de Rehabilitación Psicofísica de Adultos Juana Azurduy brinda atención a adultos que requieren rehabilitación psicofísica y cardiovascular, con o sin discapacidad. Además, funciona como sede de la Junta Evaluadora para el otorgamiento de CUD y brinda asesoramiento sobre trámites y derechos de las personas con discapacidad en Tigre.