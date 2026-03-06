Con la reforma laboral ya vigente, el BCRA lanzó la calculadora para intereses de juicios laborales

Tras la promulgación de la reforma laboral, el Banco Central publicó la tasa pasiva oficial para juicios laborales y habilitó una calculadora online que permite estimar la actualización de créditos en litigios laborales.

Tras la promulgación de la reforma laboral, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó una calculadora online para estimar los intereses de los juicios laborales, además de definir la tasa pasiva oficial que se utilizará para actualizar los montos en los procesos judiciales.

La medida se implementa en cumplimiento de la Ley 27.802, que establece nuevos criterios para la actualización de los créditos laborales en litigio.

La herramienta digital permite que trabajadores, empleadores, abogados y magistrados puedan calcular de manera sencilla cuánto debe actualizarse un crédito laboral pendiente de resolución judicial.

Calculadora del BCRA para juicios laborales

La calculadora online desarrollada por el Banco Central solicita al usuario dos datos principales:



el monto inicial del crédito laboral



el período por el cual se reclama



Con esa información, el sistema calcula automáticamente el monto actualizado aplicando la tasa pasiva oficial, tal como establece la normativa vigente.

Cómo se determina la tasa pasiva

La serie publicada por el BCRA calcula el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que los bancos pagan por depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

Este indicador se elabora desde el 3 de junio de 1993 y se actualiza diariamente con el objetivo de unificar los criterios utilizados para calcular intereses en litigios laborales.

Métodos alternativos de actualización

La calculadora también muestra resultados aplicando dos métodos alternativos contemplados en la legislación.

Por un lado, el ajuste mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% anual (CER+3).

Por otro, el 67% del CER+3, que funciona como límite mínimo para la actualización.

Qué es el CER

El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) es un índice que elabora diariamente el Banco Central y que refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Qué establece la reforma laboral sobre los intereses

La normativa define que la tasa pasiva oficial del BCRA será la referencia principal para actualizar créditos laborales en juicio.



Tope máximo: CER más 3% anual.

CER más 3% anual.

Piso mínimo: 67% del cálculo de CER + 3.



Promulgación de la reforma laboral

El Gobierno promulgó la reforma laboral mediante el Decreto 137/2026, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Sandra Pettovello.

La ley fue publicada en el Boletín Oficial y cuenta con 25 capítulos, luego de una revisión que excluyó artículos sobre licencias médicas.