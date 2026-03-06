Vicente López recibe la primera fecha del Campeonato Bonaerense de BMX 2026 con más de 400 pilotos

La pista olímpica del Campo Municipal de Deportes N°3 será escenario de la primera fecha del Campeonato Bonaerense de BMX 2026, con competidores de todo el país y categorías para todas las edades.

La primera fecha del Campeonato Bonaerense de BMX 2026 se disputará este sábado 7 de marzo en la pista olímpica del Campo Municipal de Deportes N°3 de Vicente López, ubicada en Lavalle y el río, dentro del Paseo de la Costa.

La competencia reunirá a alrededor de 400 pilotos provenientes de distintos puntos de la Argentina, en una jornada dedicada al deporte que incluirá participantes de todas las edades, desde categorías iniciales hasta divisiones competitivas de alto nivel.

La pista olímpica del Campo N°3, sede del Campeonato Bonaerense de BMX

Las pruebas se desarrollarán en la pista olímpica ubicada en el Campo Municipal de Deportes N°3, un predio deportivo situado en el Paseo de la Costa que cumple con estándares internacionales.

El espacio ha sido escenario de importantes competencias de BMX, Skate y Patín, entre ellas los Juegos Olímpicos de la Juventud, el Campeonato Argentino de BMX y los World Skate Games.

Gracias a esta infraestructura deportiva, Vicente López se consolida por sexto año consecutivo como sede del Campeonato Bonaerense de BMX.

Categorías y niveles del Campeonato Bonaerense de BMX

Durante la jornada, los pilotos competirán divididos en diferentes grupos según su edad y nivel deportivo.

Las categorías abarcan desde las divisiones formativas para los más chicos hasta las categorías juveniles, amateurs y élite, lo que permite la participación tanto de riders que recién comienzan como de deportistas de alto rendimiento.

La organización establece grupos que van desde el Grupo Magenta, destinado a quienes están dando sus primeros pasos en el BMX, hasta el Grupo Negro, donde compiten jóvenes de 17 años en adelante y corredores de nivel élite.

Infraestructura deportiva en Vicente López

El municipio de Vicente López cuenta con polideportivos de primer nivel donde entrenan deportistas de alto rendimiento.

Entre ellos se destacan el Campo N°1, donde se desarrollan disciplinas acuáticas en una pileta con estándares internacionales, y el Campo N°3, espacio destinado a deportes extremos como el BMX.

Estos complejos deportivos forman parte de la política municipal de ofrecer a los vecinos espacios modernos y accesibles para la práctica de actividad física y el desarrollo del deporte.