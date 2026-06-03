Axel Kicillof se reunió con intendentes y gremios en Corrientes y cuestionó el modelo económico de Milei

El gobernador bonaerense desarrolló una agenda en Corrientes que incluyó reuniones con jefes comunales y representantes sindicales, la firma de un convenio de cooperación con Empedrado y la presentación de su libro sobre historia del pensamiento económico.

Axel Kicillof desarrolló una intensa agenda institucional en la provincia de Corrientes, donde mantuvo reuniones con intendentes y representantes gremiales, firmó un convenio de cooperación con el municipio de Empedrado y presentó su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Durante los encuentros con dirigentes locales, el gobernador bonaerense cuestionó la situación económica del país y atribuyó el escenario actual a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

"Estuve reunido con intendentes locales y todos coincidimos en que la situación económica y productiva está cada vez peor: ocurre en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes y en cada rincón de la Argentina", sostuvo Kicillof.

Además, agregó: "No es casualidad, es el resultado del programa económico de Milei, que va contra la producción nacional, el trabajo y el salario".

Convenio con Empedrado

La actividad comenzó en la localidad de Empedrado, donde Kicillof firmó junto al intendente Rubén Echeverría un convenio marco destinado a impulsar acciones conjuntas vinculadas a la promoción turística, el intercambio cultural, el fortalecimiento de destinos y el desarrollo de actividades deportivas y educativas.

Durante su visita, el mandatario también recorrió la Iglesia Nuestro Señor Hallado, la plaza central y el mirador de las barrancas de la localidad.

Reunión con intendentes y sindicatos

Posteriormente, Kicillof se trasladó a la ciudad de Corrientes, donde mantuvo reuniones con intendentes de distintas localidades, representantes de sindicatos nucleados en la CGT Regional Corrientes y dirigentes políticos.

Participaron de los encuentros los intendentes Rubén Echeverría (Empedrado), Cristian Ledesma (Felipe Yofre), Cristian Olivetti (Esquina), Norberto Villordo (Santa Lucía), Paola Pérez (Bonpland) y Vilma Ojeda (San Isidro), junto al secretario general de la CGT Corrientes, Guido Tello.

En ese contexto, el gobernador volvió a cuestionar el rumbo económico nacional.

"Mientras a nivel internacional todos los países cuidan sus industrias, nosotros tenemos a un Gobierno nacional que nos impone tarifazos, desregulación y un modelo que quiere convertir a la Argentina en una economía primarizada y extractivista", afirmó.

Y añadió: "Ante estos enormes desafíos, tenemos el trabajo de ir a buscar a la gente y construir una alternativa que vuelva a convencer a nuestro pueblo de que hay otra salida".

Presentación de “De Smith a Keynes”

La agenda concluyó en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, donde Kicillof presentó su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”.

Previamente, el mandatario bonaerense había suscripto acuerdos con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia productiva entre ambas administraciones.

Al cierre de las actividades, Kicillof sostuvo: "Vamos a seguir utilizando todos los elementos que tengamos a disposición para promover la producción, generar empleo y defender nuestra soberanía".

Finalmente, concluyó: "Es momento de consolidar la unidad de todos los sectores que se oponen a las políticas de ajuste: para nosotros, lo único innegociable es el cuidado de la salud, la educación, la producción y el trabajo nacional".

Participaron también de la jornada los ministros bonaerenses Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Alonso y Javier Rodríguez; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el dirigente Alberto Descalzo; y la abogada Victoria Cerdán.