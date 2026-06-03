De Lali a Pergolini: las voces del espectáculo que se unieron al grito de Ni Una Menos

En una nueva jornada de movilización del colectivo Ni Una Menos, actrices, cantantes, conductores y comunicadores difundieron mensajes en redes sociales y medios de comunicación para reclamar justicia por las víctimas de femicidio y visibilizar las distintas formas de violencia de género.

La nueva movilización de Ni Una Menos volvió a reunir apoyos de figuras de la cultura, la televisión, la radio y la música, en un contexto en el que organizaciones feministas advierten que en Argentina una mujer es asesinada por razones de género cada 30 horas.

Entre quienes expresaron su adhesión estuvieron Lali Espósito, Dolores Fonzi, Julieta Díaz, María Becerra, Thelma Fardín, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Mario Pergolini y Eial Moldavsky, quienes utilizaron sus espacios en redes sociales y medios de comunicación para acompañar la convocatoria.

Lali Espósito compartió en sus historias de Instagram una imagen con la consigna “Ni una menos”, mientras que Dolores Fonzi difundió una publicación del colectivo Actrices Argentinas, que recordó los casos de Dulce María, Agostina y Noelia bajo la consigna: “Por Dulce María, por Agostina, por Noelia, por todas. El 3J marchamos en el Congreso y en todas las plazas del país”.

Por su parte, Julieta Díaz replicó una frase de la actriz Érica Rivas: “Téngannos miedo, porque somos muchas y tenemos la fuerza de las que ya no están y de las que nos enseñaron a seguir”. Además, difundió una guía elaborada por Amnistía Internacional destinada a promover la participación de los hombres en la prevención de las violencias de género.

Los mensajes de María Becerra y Thelma Fardín

Desde el exterior del país, María Becerra manifestó su acompañamiento a la movilización y escribió: “Este 3 de junio me encuentra lejos de Argentina, pero con el corazón acompañando a todas las que salen a las calles para seguir alzando la voz”.

La cantante también reclamó: “Justicia por Agostina Vega, Dulce Candia, Catalina Gutiérrez, Micaela García, Lucía Pérez, Lucila Yaconis y por todas las que ya no están. Justicia por las que sobreviven día a día. Porque todas merecemos vivir libres y sin miedo. Ni una menos”.

En tanto, Thelma Fardín, tras la confirmación en Brasil de la condena a Juan Darthés por abuso sexual, convocó a participar de la movilización.

“Yo sé que es difícil porque todos tenemos mil trabajos, pero hoy tenés que ir a la plaza”, expresó.

Y agregó: “Que no te hagan creer que es un evento partidario. Es cultural. Es importante que todos digamos que no estamos de acuerdo con esta cultura a la que no le importa que nos maten”.

Más adelante sostuvo: “Es espectacular que lo compartas en las redes. Es importante que generes conversación y es genial que los varones se involucren. Es vital que vayamos a la plaza”.

El testimonio de Rocío Igarzábal

Uno de los mensajes más impactantes fue el de la actriz Rocío Igarzábal, quien compartió una fotografía de su infancia y relató una experiencia personal de abuso.

“Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”, escribió.

La reflexión de Vernaci sobre la violencia de género

Durante una intervención radial, Elizabeth “La Negra” Vernaci leyó textos de la escritora y militante feminista Zuleika Esnal, centrados en la experiencia compartida de las mujeres frente a las distintas formas de violencia.

Entre los fragmentos difundidos destacó: “La realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto. Y grita mi nombre, acompaña a mi mamá”.

También compartió otro escrito de la autora titulado “Si un día falto yo”, donde se reivindica el derecho de las mujeres a vivir libres de prejuicios y, aun así, ser respetadas.

Además, recordó una de las consignas más difundidas en las marchas feministas: “Hoy salgo por vos, que te quiero mucho. Y por vos, que ni te conozco. Por vos, que salís conmigo. Por vos, que te quedás en tu casa”.

Pergolini y el “iceberg” de la violencia machista

En su programa “Otro día perdido”, Mario Pergolini utilizó la figura de un iceberg para explicar las distintas manifestaciones de la violencia de género.

En la parte visible ubicó los femicidios, las agresiones físicas y las violaciones. En los niveles intermedios señaló prácticas como amenazar, insultar, humillar, desvalorizar o ejercer chantaje emocional. Más abajo incluyó expresiones como el humor sexista, la publicidad sexista, los micromachismos y la invisibilización de las mujeres.

“Ante lo ocurrido con Agostina Vega, los varones debemos replantearnos un poco la forma en que fuimos educados y cómo nos comportamos”, afirmó.

Y agregó: “No es normal que un país tenga 100 muertes sólo por el hecho de ser mujer”.

La mirada de Eial Moldavsky sobre la masculinidad

A través de Instagram, Eial Moldavsky reflexionó sobre la violencia ejercida por algunos hombres y citó conceptos de la antropóloga y escritora feminista Rita Segato.

Según explicó, existe un vínculo entre la violencia de género y la necesidad de validación dentro de determinados grupos masculinos.

“La masculinidad, para existir, requiere de otros varones validándote y no sólo de mujeres siendo violentadas”, sostuvo.

También retomó la idea de los dos ejes planteados por Segato: uno dirigido hacia la víctima y otro hacia los pares masculinos, donde el agresor busca reconocimiento y aprobación dentro de un determinado modelo de masculinidad.