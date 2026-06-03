Masiva marcha de Ni Una Menos en el Congreso por Agostina Vega

Miles de personas se movilizaron frente al Congreso y en distintas ciudades del país en una nueva marcha de Ni Una Menos, marcada por el reclamo de justicia por el femicidio de Agostina Vega y otros casos recientes de violencia de género.

Miles de personas se concentraron este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina y en distintas plazas del país en una nueva movilización del colectivo Ni Una Menos, que volvió a poner en agenda el reclamo contra la violencia de género bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.

La jornada se dio en un contexto atravesado por el impacto social del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones, casos que fueron mencionados de manera central durante las actividades.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal comenzó por la tarde frente al Palacio Legislativo. Con el correr de las horas, la plaza se colmó de banderas, carteles y pañuelos verdes. Entre las consignas visibles se leían frases como “¿Te cansás de oírlo? Nosotras de vivirlo”, “Somos el grito de las que faltan” y “Que ser mujer no nos cueste la vida”.

El reclamo de la familia de Agostina Vega

En Córdoba, la movilización tuvo un fuerte componente emotivo por la presencia de familiares de Agostina Vega. Su abuela, Elizabeth, expresó duras declaraciones en diálogo con Cadena 3: “A mi nieta ese hijo de puta ya la había matado, pero si la encontraban ese mismo día, en la dirección que nosotros dimos, hubiera sido distinto. No nos hubiesen torturado todos estos días”.

En ese mismo testimonio agregó: “A mi nieta la siguen matando y mi hija es víctima también”, al tiempo que señaló el delicado estado de salud de la madre de la adolescente.

Sobre la situación familiar, sostuvo: “Melisa (madre de Agostina) sigue sedada, ella sabe que su hija no va a estar más pero todavía no toma conciencia de ello”. También mencionó la existencia de una carta atribuida a la joven con relatos de situaciones previas.

El abuelo de la víctima, Miguel Heredia, también participó de la movilización. “Te dije que iba a estar acá. Aunque sea un ratito, pero dije que iba a estar”, expresó, en un contexto de profundo dolor familiar.

Reclamos institucionales en el documento leído

Durante la concentración frente al Congreso, las organizaciones feministas difundieron un documento con fuertes críticas a las estructuras judiciales y de seguridad. Allí reclamaron: “Exigimos la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad”.

El texto también incorporó otros casos recientes de violencia de género y mencionó la búsqueda de mujeres desaparecidas en distintas provincias, entre ellas Camila Maidana en Chubut y Delicia Mamani en Córdoba.

Movilizaciones en el interior del país

La convocatoria tuvo réplicas en varias ciudades. En Rosario, la marcha partió desde la plaza 25 de Mayo hacia la Plaza San Martín con una amplia participación. En Mar del Plata, la concentración se realizó en el Monumento a San Martín con consignas de pedido de justicia.

En Neuquén, la movilización partió desde el Monumento al General San Martín con la participación de agrupaciones de localidades cercanas. En todos los puntos se repitieron intervenciones con los rostros de víctimas de femicidio.

Según datos difundidos por organizaciones, en el país se registra una muerte cada 31 horas por violencia de género.

Críticas políticas a la movilización

En el plano político, la senadora nacional Patricia Bullrich cuestionó la marcha a través de su cuenta en la red social X. Allí sostuvo: “Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing”.

En relación al caso de Agostina Vega, agregó: “En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo”. También afirmó que, en su visión, debe existir “condena efectiva y cárcel de por vida” para el responsable.