Ni Una Menos en Tigre: Gisela Zamora encabezó una jornada en el Museo de Arte Tigre con plantación de un jacarandá

n los jardines del Museo de Arte Tigre, el Municipio de Tigre desarrolló una jornada en el marco del 11° aniversario de Ni Una Menos, con actividades de reflexión, participación comunitaria y un homenaje simbólico a mujeres víctimas de violencia de género mediante la plantación de un jacarandá y flores del pensamiento.

En el marco del 11° aniversario del movimiento Ni Una Menos, el Municipio de Tigre llevó adelante una jornada de concientización sobre violencia de género en los jardines del Museo de Arte Tigre, donde se realizó la plantación de un jacarandá y flores del pensamiento en homenaje a mujeres víctimas.

La actividad fue encabezada por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, junto a funcionarios locales y referentes de la comunidad, en una propuesta que buscó combinar memoria, reflexión y visibilización de las violencias por razones de género.

“Nos reunimos junto a vecinas y referentes de nuestra comunidad para reafirmar un mensaje claro: basta de violencia machista. Esta jornada nos permitió reflexionar, recordar la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y renovar nuestro compromiso de seguir trabajando, desde el amor, el respeto y la igualdad, por una sociedad libre de violencias”, expresó Gisela Zamora durante la actividad.

El encuentro incluyó la participación de distintos actores sociales, quienes compartieron reflexiones vinculadas a la fecha y remarcaron la importancia de sostener políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia de género.

Como gesto simbólico, se llevó adelante la plantación del jacarandá junto a flores del pensamiento en los jardines del MAT, un espacio que se consolidó como punto de referencia para la actividad cultural del distrito. La intervención buscó representar la memoria de las víctimas y el compromiso colectivo con la igualdad.

En la jornada también participó la secretaria de Mujeres, Género e Infancia, Nadia Olivieri, quien señaló: “Conmemoramos un nuevo Ni Una Menos en el Municipio de Tigre. A través de la plantación de un jacarandá recordamos a todas las víctimas de violencia por razones de género y nos permitimos reflexionar sobre el camino recorrido, recordando la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. Esta fecha también nos convoca a renovar nuestro compromiso para seguir construyendo una comunidad más justa, igualitaria y libre de violencias”.

La actividad se enmarcó en una nueva conmemoración de Ni Una Menos, fecha que desde hace once años convoca a movilizaciones y acciones de concientización en todo el país, con el objetivo de reforzar la prevención y erradicación de la violencia de género.