El HCD de San Isidro aprobó cambios viales en Martínez y un torneo estudiantil impulsado por Banca 25

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la continuidad de la reconfiguración vial en torno a Plaza 9 de Julio de Martínez y acompañó una propuesta impulsada por estudiantes para crear un torneo de fútbol entre escuelas secundarias del distrito.

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó por unanimidad dos de los proyectos más relevantes tratados durante la séptima sesión ordinaria del año: la incorporación definitiva de modificaciones viales en Martínez y la puesta en marcha de una iniciativa deportiva surgida del programa Banca 25.

La ordenanza sancionada establece de manera permanente la reconfiguración vial implementada por el Departamento Ejecutivo en diciembre de 2025 en los alrededores de la Plaza 9 de Julio. La medida alcanza a tramos de las calles Diagonal Tucumán y Diagonal Salta, que pasaron a tener sentido único de circulación antes de su convergencia en una de las zonas con mayor movimiento vehicular y peatonal de la ciudad.

Según se informó durante la sesión, los cambios aplicados a fines del año pasado continuarán vigentes de forma definitiva tras recibir el respaldo unánime de los concejales.

Un proyecto estudiantil que llegó al recinto

Otro de los temas destacados de la jornada fue la aprobación de una propuesta presentada a través del programa Banca 25, una iniciativa que permite a estudiantes de quinto año participar de la actividad legislativa, presentar proyectos y debatir ideas vinculadas a la mejora de la comunidad.

En ese marco, el cuerpo deliberativo dio luz verde a la creación de un torneo de fútbol destinado a alumnos de escuelas secundarias de gestión estatal y privada de todo el distrito.

La iniciativa busca generar un espacio de participación deportiva e integración entre estudiantes de distintos establecimientos educativos de San Isidro.

Reconocimientos a instituciones y vecinos

Durante la misma sesión, el Concejo Deliberante distinguió a la Fundación Carolina Aló por su trabajo en la promoción y protección de los derechos de las mujeres.

También reconoció a la Fundación Juntos para Hacer al cumplirse su vigésimo aniversario, destacando su trayectoria en favor de la inclusión y la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Además, se entregó una distinción a Julie Helena Fortabat por su compromiso comunitario, ambiental y solidario.

Por último, el cuerpo expresó su beneplácito por la actuación del equipo de patinaje artístico ASG Artistic Soul Group, del Club Social de Beccar, que obtuvo el subcampeonato nacional en la categoría Small Group Senior Nacional durante los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) Rosario 2025.