Los números que explican por qué Messi sigue siendo una figura única en el Mundial 2026

A los 39 años, Lionel Messi volvió a demostrar que continúa vigente entre los mejores futbolistas del mundo. En el Mundial 2026, el capitán de la Selección Argentina amplió sus marcas personales y alcanzó cifras que reflejan su influencia dentro del equipo.

El delantero argentino llegó a los 21 goles en Copas del Mundo, una marca que lo ubica entre los máximos goleadores históricos de la competición. Además, lidera la tabla de asistencias mundialistas, con 12 pases de gol, y continúa sumando registros en la máxima competencia del fútbol.

Los números que explican la influencia de Messi en Argentina

Más allá de sus goles, el impacto de Messi en el funcionamiento ofensivo de la selección quedó reflejado en sus estadísticas durante el torneo.

Según los registros de la FIFA, el capitán argentino recibió 135 pases entre la línea de mediocampistas y la defensa rival, una cifra que lo ubica como uno de los principales receptores y generadores de conexiones ofensivas del equipo.

También acumuló 154 intentos de ruptura para superar estructuras defensivas rivales, además de 41 centros al área y más de 20 pases clave que terminaron en remates de sus compañeros.

Su participación fue determinante en la semifinal ante Inglaterra, donde Argentina logró imponerse 2-1 y avanzar a la final del Mundial 2026.

Messi, protagonista directo de la producción ofensiva argentina

La dimensión de su aporte también puede observarse al comparar sus números individuales con los registros generales de la selección.

Argentina acumula 19 goles en el torneo, mientras que Messi convirtió 8 de ellos y participó directamente en 12 acciones de gol, producto de sus tantos y sus asistencias.

Además, el capitán registra 34 remates al arco, una muestra de su protagonismo ofensivo durante la competencia.

Los récords que Messi sigue sumando en los Mundiales

La carrera mundialista de Messi continúa ampliando una lista histórica de marcas.

El argentino es el jugador con más partidos disputados en Copas del Mundo, con 32 encuentros, y también lidera la cantidad de apariciones en fases eliminatorias, con 16 partidos.

Además, posee el récord de más partidos como capitán en la historia de los Mundiales, con 26 encuentros luciendo el brazalete de la Selección Argentina.

También es el futbolista con más premios al mejor jugador de un partido en la historia de los Mundiales, con reconocimientos obtenidos en las ediciones de 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

A su vez, es el único jugador que ganó en dos oportunidades el Balón de Oro del Mundial, conseguido en Brasil 2014 y Qatar 2022.

Una marca mundial que sigue creciendo

Entre sus registros más destacados aparece el récord de goles desde fuera del área en Mundiales, con seis anotaciones de larga distancia.

Sus tantos comenzaron en Brasil 2014 ante Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria; continuaron en Qatar 2022 frente a México y se ampliaron en el Mundial 2026 con sus goles ante Argelia y Jordania.

Además, Messi se convirtió en el primer futbolista en marcar en 10 partidos consecutivos de la historia de los Mundiales, superando la marca que compartían el francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho, con ocho encuentros consecutivos.

A la espera de la final del Mundial 2026 ante España, el capitán argentino todavía tiene la posibilidad de seguir aumentando una colección de récords que ya lo ubica entre los nombres más importantes de la historia del fútbol.