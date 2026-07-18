Detuvieron en Merlo a un hombre acusado de abusar sexualmente de seis menores durante diez años

La Policía Federal Argentina capturó en Parque San Martín a un hombre investigado por presuntos abusos sexuales contra seis menores en Mariano Acosta. La causa sostiene que los hechos se habrían extendido entre 2014 y 2024.

La Policía Federal Argentina detuvo en Parque San Martín, partido de Merlo, a un hombre acusado de haber cometido abusos sexuales contra seis menores de edad durante un período de más de diez años. El sospechoso fue localizado en la vivienda de un familiar, luego de permanecer oculto tras el avance de la investigación.

El detenido fue identificado como Carlos Alberto Ávalos Vallejo, un albañil de nacionalidad paraguaya, quien quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Morón, a cargo del fiscal Fernando Siquier Rodríguez. La causa investiga los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

Según la investigación judicial, los hechos se habrían desarrollado entre marzo de 2014 y octubre de 2024 en una vivienda ubicada en Mariano Acosta, donde el acusado habría mantenido contacto frecuente con las víctimas, todas menores varones integrantes de la comunidad paraguaya.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el hombre habría construido un vínculo de confianza con las familias y habría invitado a los menores a su domicilio para mirar televisión o quedarse a dormir. La investigación sostiene que allí se habrían producido los abusos y que el acusado habría utilizado amenazas para evitar que los chicos contaran lo ocurrido.

La causa comenzó cuando uno de los menores presentó dificultades en el aprendizaje y fue evaluado por un profesional de salud mental. A partir de esa intervención surgieron indicadores compatibles con una posible situación de abuso sexual, lo que llevó a la familia a realizar la denuncia.

Con el avance de la investigación se sumaron nuevas denuncias y la causa llegó a involucrar a seis presuntas víctimas. Luego, familiares de los menores incendiaron la vivienda donde, según la pesquisa, habrían ocurrido los hechos.

Tras ese episodio, Ávalos Vallejo abandonó la zona y permaneció oculto hasta que efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina lograron ubicarlo y concretar su detención.

El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.