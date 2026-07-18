La CGT anunció dos marchas contra el Gobierno de Javier Milei y analiza convocar a un paro general

La CGT, junto a las CTA y la UTEP, acordó un nuevo plan de lucha que comenzará tras la finalización del Mundial 2026. Habrá movilizaciones el 22 de julio y el 7 de agosto, mientras continúa la evaluación de un paro general.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse contra el gobierno de Javier Milei con un nuevo plan de lucha que incluirá dos marchas en las próximas semanas y la posibilidad de convocar a un paro general, cuya fecha todavía no fue definida.

La estrategia fue acordada junto a las dos Centrales de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) durante una reunión realizada en la sede de la CGT, en la que también se resolvieron otras acciones de protesta para los próximos meses.

Dos movilizaciones ya tienen fecha

La primera convocatoria será el miércoles 22 de julio, cuando la CGT se sumará a la tradicional movilización de los jubilados que se realiza frente al Congreso.

La segunda marcha fue programada para el viernes 7 de agosto, en coincidencia con el Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, una fecha que habitualmente reúne a organizaciones sindicales y movimientos sociales.

Además, los dirigentes resolvieron movilizarse cuando el Gobierno convoque nuevamente al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Qué definieron los sindicatos

Del encuentro participaron los integrantes del triunvirato que conduce la CGT: Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio), José Sola (Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros), junto a Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Roberto Baradel, de la CTA de los Trabajadores.

Durante la reunión también acordaron participar de la Semana Social, organizada por la Comisión Episcopal, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, en el marco de la visita que realizará el papa León XIV a la Argentina durante noviembre.

La CGT mantiene en estudio un paro general

Si bien la conducción sindical confirmó que un paro general forma parte de su estrategia de protesta, aclaró que todavía no existe una fecha definida para su realización.

Antes de avanzar con esa medida, las organizaciones prevén desarrollar distintas acciones sectoriales, entre ellas asambleas, manifestaciones y actividades de difusión.

Como parte del plan de lucha, la CGT también impulsa la organización de una gran marcha federal que reúna a distintos sectores de la oposición al gobierno de Javier Milei.