Julio Zamora recibió a la diputada nacional Moira Sancho para fortalecer políticas de empleo

El intendente Julio Zamora recibió a la diputada nacional Moira Sancho para intercambiar experiencias sobre políticas públicas vinculadas al empleo, la capacitación laboral y el desarrollo de emprendedores. La funcionaria también recorrió los espacios del programa Origen Tigre.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió a la diputada nacional por Santa Cruz, Moira Sancho, para avanzar en una agenda de trabajo orientada a fortalecer las políticas públicas vinculadas al empleo, la capacitación laboral y el desarrollo de emprendedores. El encuentro también permitió intercambiar experiencias sobre programas locales y analizar posibles iniciativas conjuntas entre ambas regiones.

Durante la reunión, realizada en el despacho del jefe comunal, uno de los ejes fue la necesidad de sostener y potenciar herramientas destinadas a promover el trabajo en un contexto que, según plantearon, se vio afectado por la interrupción de programas nacionales.

"El objetivo del encuentro fue articular acciones con la región de la Patagonia y reforzar áreas que están muy delicadas a nivel nacional. En Tigre contamos con programas de formación de emprendedores y emprendedoras, como así también de capacitación laboral. Además, llevamos adelante el Portal de Empleo, donde los vecinos y vecinas cargan sus currículums y los ponen a disposición de empresas locales", expresó Julio Zamora.

En ese marco, ambos dirigentes coincidieron en la importancia de recuperar iniciativas orientadas al empleo y la formación laboral que, según señalaron, dejaron de implementarse por falta de financiamiento.

Recorrida por Origen Tigre y proyectos para emprendedores

Como parte de la agenda, Moira Sancho visitó junto a funcionarios municipales los locales del programa Origen Tigre, ubicados en el Puerto de Frutos y en General Pacheco, donde pudo conocer el funcionamiento de este espacio destinado a la promoción de emprendedores locales.

Durante la recorrida también recibió información sobre la tarjeta Soy Tigre, que ofrece beneficios a vecinos del distrito, y se analizaron alternativas para generar intercambios comerciales entre emprendedores de Tigre y productores de la Patagonia, con el objetivo de ampliar oportunidades para ambos sectores.