Tigre ofrece clases gratuitas de salsa y bachata: cuándo son los próximos encuentros

El Municipio de Tigre continúa con las clases abiertas de salsa y bachata en el SUM Alejandra Nardi del Honorable Concejo Deliberante. Los encuentros son gratuitos y las próximas jornadas serán el 24 y el 31 de julio.

Quienes quieran aprender o practicar salsa y bachata tienen una nueva oportunidad en Tigre. El Municipio continúa organizando clases abiertas y gratuitas de ritmos latinos en el SUM Alejandra Nardi del Honorable Concejo Deliberante, una propuesta destinada a vecinos y vecinas de la comunidad.

Las próximas jornadas se realizarán el 24 y el 31 de julio, desde las 19 horas, con la participación de profesores que guían las actividades para personas con distintos niveles de experiencia.

Dónde se realizan las clases de salsa y bachata en Tigre

Los encuentros tienen lugar en el Salón de Usos Múltiples Alejandra Nardi, un espacio donde el Municipio y el Honorable Concejo Deliberante desarrollan distintas propuestas culturales abiertas al público.

Durante cada jornada se dictan clases de salsa y bachata, con una modalidad participativa que busca acercar estos ritmos latinos a toda la comunidad.

Cuándo son las próximas clases

Las próximas fechas confirmadas son:



24 de julio , a las 19 horas .

, a las .

31 de julio, a las 19 horas.



La actividad es abierta a la comunidad y forma parte de la agenda cultural que impulsa el Municipio de Tigre.

Un espacio para promover la cultura y la participación

Además de estas clases de baile, el SUM Alejandra Nardi recibe distintas actividades culturales orientadas a promover la música, la danza y las tradiciones, generando espacios de encuentro para vecinos y vecinas del distrito.