Vicente López capacitó a más de 80 docentes en educación STEM y entregó kits para escuelas

Más de 80 docentes del sistema educativo municipal completaron la capacitación Experimento Blended, una propuesta de formación en educación STEM que busca fortalecer la enseñanza de las ciencias mediante metodologías de aprendizaje activo. Además, 28 instituciones educativas recibieron kits para desarrollar proyectos de ciencia, programación y robótica.

Más de 80 docentes del sistema educativo de Vicente López finalizaron la capacitación Experimento Blended, un programa orientado a incorporar nuevas metodologías para la enseñanza de las ciencias a través del enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática).

La actividad concluyó con un acto realizado en el Centro Universitario de Vicente López, donde los participantes recibieron sus certificados y se entregaron kits didácticos a 28 instituciones educativas de los niveles maternal, inicial, primario y secundario. Los materiales serán utilizados para desarrollar proyectos vinculados con ciencia, tecnología, programación y robótica dentro de las aulas.

Formación basada en el aprendizaje activo

La capacitación estuvo dirigida a docentes municipales y combinó instancias presenciales y virtuales con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas mediante metodologías de indagación y aprendizaje activo.

Experimento Blended es la adaptación latinoamericana del programa Experimento, desarrollado por Siemens Stiftung y adaptado para la región por el Centro de Investigación en Didácticas de la Ciencia (CIDSTEM) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile.

La iniciativa se desarrolla en siete países de América Latina y promueve la enseñanza de las ciencias incorporando también criterios de inclusión y equidad de género.

Trabajo conjunto entre el municipio y organizaciones educativas

En Argentina, el programa es impulsado por la Secretaría de Educación y Empleo de Vicente López junto con Fundación Siemens, en articulación con Siemens Stiftung, el equipo TED STEM+ y CIDSTEM.

Durante el cierre de la capacitación, la secretaria de Educación y Empleo, Rocío Fontana, destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para impulsar propuestas de innovación educativa y fortalecer la formación docente en el marco de Territorio STEM.

Por su parte, el director de Fundación Siemens, Pablo Aldrovandi, afirmó: "Desde Fundación Siemens creemos que el cambio en la educación empieza por poner en valor la profesión docente, entendiendo que son ellos los verdaderos agentes de cambio. Por eso impulsamos proyectos como Experimento Blended, que les permiten incorporar metodologías innovadoras y llevar a sus aulas una ciencia más cercana, práctica y significativa, promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico y entendiendo la ciencia como una herramienta para dar respuesta a los grandes desafíos globales."

El encuentro reunió además a representantes del municipio, Fundación Siemens Argentina y la Red STEM Latinoamérica, quienes ratificaron su compromiso con la capacitación docente y la incorporación de nuevas herramientas para la enseñanza de las ciencias.