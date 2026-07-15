Medios británicos destacaron a Lionel Messi tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina

La victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 ocupó las principales portadas de los diarios británicos. Mientras algunos destacaron la actuación de Lionel Messi, otros cuestionaron el estilo de juego del equipo de Lionel Scaloni.

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, luego de vencer 2-1 a Inglaterra, ocupó este miércoles un lugar central en los principales medios del Reino Unido. Aunque el conjunto inglés comenzó en ventaja, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio vuelta el resultado con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, una remontada que generó distintas lecturas en la prensa británica.

Uno de los focos principales volvió a ser Lionel Messi. El capitán argentino recibió elogios en varios medios por su influencia en el partido, incluso sin haber convertido.

El diario The Sun abrió su portal con el título "Otro Messi excelente", acompañado por una imagen de Jude Bellingham visiblemente abatido tras el pitazo final. En su cobertura resumió el desenlace del encuentro al señalar que "Los tres leones quedaron desolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento".

En cambio, The Telegraph eligió un enfoque mucho más crítico hacia la selección argentina. El periódico ilustró su portada con un abrazo entre Harry Kane y Messi, pero el eje de su análisis apuntó al comportamiento del conjunto albiceleste.

"Las 31 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra. Los maestros sudamericanos de las artes oscuras hicieron honor a su reputación en la semifinal de la Copa del Mundo", sostuvo el medio británico.

The Guardian destacó la remontada argentina

Por su parte, The Guardian puso el acento en el desarrollo del partido y en la capacidad de reacción del seleccionado argentino.

Su cobertura llevó como título: "Un doblete de Argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal del Mundo".

En su análisis, el diario destacó el carácter del equipo campeón del mundo.

"Argentina no se dio por vencida. Durante todo el torneo se ha sentido que eran vulnerables, pero nadie los ha vencido. Hay una razón para ello: su valentía de campeones. La demostraron en los últimos minutos para protagonizar una de sus mayores remontadas. Que fuera contra Inglaterra, su eterno rival, la hizo aún más dulce", publicó.

El medio también remarcó el peso histórico que rodeó al encuentro y recordó los antecedentes mundialistas entre ambos seleccionados.

"La historia lo marcaba todo. Nadie podía ignorarla, y no solo por la fuerza con la que los hinchas argentinos coreaban la frase sobre Las Malvinas en su himno mundialista. Los ecos se sentían en las canchas de México 86, Francia 98 y Japón y Corea del Sur 2002, los enfrentamientos más recientes entre ambas naciones en torneos internacionales. Nunca antes se habían enfrentado tan cerca de la final. Otro partido memorable estaba garantizado", escribió el periódico.

La clasificación de Argentina no solo selló su pase a la final del Mundial 2026, sino que también volvió a ocupar las portadas internacionales, donde convivieron los elogios a Lionel Messi, el reconocimiento a la reacción del equipo y las críticas de algunos sectores de la prensa inglesa por la eliminación de los "Three Lions".