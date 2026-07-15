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Tigre

Julio Zamora visitó la fábrica Nicols en General Pacheco y reafirmó el apoyo del Municipio a la industria local

Julio Zamora visitó la fábrica Nicols en General Pacheco y reafirmó el apoyo del Municipio a la industria local
El intendente Julio Zamora visitó la planta de Nicols, una empresa con más de seis décadas de presencia en General Pacheco, donde mantuvo un encuentro con sus directivos para analizar la situación del sector y ratificó el compromiso del Municipio con las PyMEs y la producción local.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, visitó la planta de la empresa Nicols en General Pacheco, donde mantuvo una reunión con los representantes de la firma para abordar la actualidad del sector productivo y reafirmar el compromiso del Municipio con el desarrollo de las PyMEs y la industria local.


La recorrida se realizó en la fábrica de Prinox SRL, fabricante de los cubiertos Nicols, ubicada sobre la Avenida de los Constituyentes. Durante el encuentro también participaron funcionarios municipales vinculados al área de desarrollo económico.


Tras la visita, Julio Zamora remarcó la importancia de sostener políticas públicas que acompañen a quienes producen e invierten en el distrito.


"Llevamos adelante una reunión de trabajo donde surgieron un montón de temas para tratar en común y de esa manera continuar articulando con las pymes, empresas medianas y todos aquellos que están invirtiendo en Tigre".


Una empresa con fuerte presencia en Tigre


La firma cuenta con casi 80 años de trayectoria y lleva más de 60 años instalada en General Pacheco, donde produce cubiertos de acero inoxidable bajo las marcas Nicols y Perel. Además de abastecer al mercado nacional, comercializa sus productos mediante su propia plataforma digital y otros canales de venta.


El Municipio continúa las recorridas por empresas locales


El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, señaló que estas visitas permiten mantener un contacto directo con las empresas del distrito y conocer las necesidades del sector.


"Estamos muy conformes con el resultado de esta nueva visita a una PyMe local que se suma a las que ya venimos realizando con el intendente Julio Zamora en el sector productivo de Tigre. Estas actividades son muy importantes para conocer de primera mano las realidades de las diferentes empresas y sus desafíos en este contexto".


Por su parte, el presidente de Nicols, Roberto Nicoli, agradeció la presencia de las autoridades municipales y destacó la historia de la empresa.


"Somos un grupo familiar que fabrica cubiertos. Contamos con casi 80 años de historia, de los cuales estamos instalados en General Pacheco desde hace 60. Producimos para todo el país manteniendo la calidad y tradición que nos caracteriza".

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