Vacaciones de invierno en Vicente López: agenda completa con cine, teatro, talleres y actividades gratuitas

Las vacaciones de invierno llegarán a Vicente López con una programación que durante más de dos semanas reunirá propuestas culturales y recreativas para todas las edades. Entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vecinos y visitantes podrán acceder de manera gratuita a funciones de cine, espectáculos teatrales, recitales, talleres, narraciones, experiencias creativas y actividades al aire libre distribuidas en distintos espacios culturales del distrito.
La programación se desarrollará en sedes como la Quinta Trabucco, el Centro Cultural Munro, el Cine York, el Museo Lumiton, la Casa de la Cultura, la Biblioteca Municipal, la Torre Ader y el Paseo de la Costa, además de sumar por primera vez propuestas impulsadas por espacios culturales independientes del municipio.
Uno de los ejes centrales será la literatura, con actividades como Expedición Libro, pensada para acercar la lectura a través del juego, además de una nueva edición de Tardes de Libros, que combinará feria de editoriales infantiles, narraciones, música en vivo y talleres para chicos.
El cine volverá a ocupar un lugar destacado con funciones para toda la familia. La programación incluye clásicos como Mi pobre angelito, Laberinto, un ciclo dedicado a Pixar con películas como Los Increíbles, Coco, Cars, Buscando a Dory y Up, además de proyecciones especiales en 35 milímetros y películas de animación de distintas partes del mundo.
También habrá una importante oferta de espectáculos en vivo con recitales de Vuelta Canela, Dúo Karma, Grupo Huancara, Borde Verde, Melocotón Pajarito y Un poquito más allá, junto con obras de teatro, circo, títeres y musicales para diferentes edades.
Las propuestas al aire libre incluirán un taller de construcción y remontada de barriletes en el Paseo de la Costa, organizado junto a la Dirección General de Turismo y la organización BaToCo, además de actividades recreativas en espacios verdes del municipio.
Durante el receso también podrá visitarse la muestra "Los Ángeles de Charly", instalada en la Quinta Trabucco, que reúne fotografías de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu, tres artistas que retrataron distintos momentos de Charly García.
Todas las actividades son gratuitas. Algunas requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados.
Agenda completa
Sábado 18 de julio
Quinta Trabucco
- 10:00 | Taller de Tai Chi, dictado por Demián Serra.
- 11:00 | Expedición Libro. Una misión para lectores curiosos (+5).
- 14:00 | Taller "Filosofía barata y tijeras de goma", por Jimena Célis (+8).
- 16:00 | Recital de Vuelta Canela.
Museo Lumiton
- 15:00 | Taller "Stop Motion... ¿Qué es?", por Bea R. Blankenhorst (+6).
Cine York
- 16:00 | El cristal encantado (93').
- 18:00 | Los Muppets conquistan Manhattan (94').
Torre Ader
- 18:00 | Presentación del libro La magia de los sueños, de Flavia De Frenza.
Domingo 19 de julio
Quinta Trabucco
- 11:00 | Expedición Libro.
Centro Cultural Munro
- 15:00 | Mi pobre angelito.
- 17:00 | Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.
Cine York
- 16:00 | Llegan los Muppets.
- 18:00 | Laberinto.
Lunes 20 de julio
Casa de la Cultura
- 15:00 | Narraciones: Cuentos de vacaciones de invierno, con Lulú Bordalejo.
Paseo de la Costa
- 15:00 | Taller de intervención y remontada de barriletes junto a BaToCo.
Cine York
- 16:00 | Musical Llega la mañana.
La Galerita
- 16:30 | Experiencias creativas en familia.
Martes 21 de julio
Casa de la Cultura
- 11:00 | Expedición Libro.
- 15:00 | Recital Un poquito más allá.
Biblioteca
- 15:00 | Taller Pop Up.
Teatro de Repertorio
- 15:00 | Alicia en el país de los títeres.
Librería Los Galgos
- 15:00 | Taller de fanzines.
Centro Cultural Villa Adelina
- 16:00 | Arte para chicos y chicas.
Miércoles 22 de julio
Casa de la Cultura
- 11:00 | Expedición Libro.
- 15:00 | Taller de maquetas y miniaturas.
Quinta Trabucco
- 15:00 a 17:00 | Tarde de circo.
Museo Lumiton
- 15:00 | Looney Tunes.
Espacio Infinito
- 15:00 | Apertura Festival Infinito (actividad arancelada).
Centro Cultural Munro
- 18:00 | Taller de Tango.
Jueves 23 de julio
Casa de la Cultura
- 11:00 | Expedición Libro.
- 15:00 | Presentación del libro Ema y taller de ilustración.
Quinta Trabucco
- 11:00 | Misión Trabucco.
- 15:00 y 16:00 | Guardianes de la Tierra.
Museo Lumiton
- 15:00 | Taller "Inventar afiches de películas".
Centro Cultural Munro
- 17:00 | Los Increíbles.
Cine York
- 16:00 | Película sorpresa en 35 mm.
- 18:00 | Ernest and Célestine: A Journey in Charabia.
Viernes 24 de julio
Quinta Trabucco
- 11:00 a 17:00 | Tarde de Libros.
- 14:30 | Narraciones Otto y Vera somos todos.
- 16:00 | Recital Borde Verde.
Biblioteca
- 15:00 | Libro desplegable.
Museo Lumiton
- 15:00 | La Pantera Rosa.
Centro Cultural Villa Adelina
- 16:00 | Arte para chicos y chicas.
Centro Cultural Munro
- 17:00 | Ana y Wiwi.
Cine York
- 16:00 | Película sorpresa en 35 mm.
- 18:00 | Azur & Asmar.
Sábado 25 de julio
Quinta Trabucco
- 10:00 | Tai Chi.
- 11:00 | Expedición Libro.
- 14:00 | Filosofía barata y tijeras de goma.
Torre Ader
- 15:00 | Cuentos de vacaciones.
Museo Lumiton
- 15:00 | Stop Motion.
Comunidad Espacios
- 15:00 a 18:00 | Jugando con las tramas.
Centro Cultural Munro
- 17:00 | Traviesas travesías.
Cine York
- 16:00 | Mary Anning.
- 18:00 | Película sorpresa en 35 mm.
Domingo 26 de julio
Quinta Trabucco
- 11:00 | Expedición Libro. Una misión para lectores curiosos (+5).
- 14:00 | Manos a la trama: tejer en la naturaleza, taller a cargo de Soledad Castro (+5).
- 16:00 | La marea, movimiento escénico de Circo de la Choza.
Centro Cultural Munro
- 15:00 | Proyección de Coco (105'), doblada al español.
- 17:00 | Proyección de Ratatouille (111'), doblada al español.
Cine York
- 16:00 | Pequeños cuentos suizos (45'), subtitulada.
- 18:00 | Película sorpresa en 35 mm (100'), doblada al español.
LIMA – Casa de Artes y Oficios
- 18:00 | Taller musical BOWIE, destinado a padres e hijos adolescentes.
Lunes 27 de julio
Casa de la Cultura
- 15:00 | Narraciones Cuentos de vacaciones, a cargo de Adrián Yeste.
Martes 28 de julio
Casa de la Cultura
- 11:00 | Expedición Libro.
- 15:00 | Recital Melocotón Pajarito.
Biblioteca
- 15:00 | Taller Libros de bolsillo, coordinado por Mariángeles Reymondes (+6).
Centro Cultural Villa Adelina
- 16:00 | Taller Arte para chicos y chicas (+6).
Miércoles 29 de julio
Casa de la Cultura
- 11:00 | Expedición Libro.
- 15:00 | Taller Maquetas y miniaturas (+8).
Quinta Trabucco
- 14:00 | Tarde de Rap, curada por TeaTrap.
Museo Lumiton
- 15:00 | Taller Una tarde en el museo: construcción de cámaras oscuras (+6).
Cine York
- 16:00 | Obra teatral Barrocas. Una posible historia.
Centro Cultural Munro
- 18:00 | Taller de Tango.
Jueves 30 de julio
Casa de la Cultura
- 11:00 | Expedición Libro.
Quinta Trabucco
- 11:00 | Misión Trabucco, recorrido para descubrir la historia de la quinta (+6).
- 15:00 | Recital del Grupo Huancara, con repertorio de María Elena Walsh.
Biblioteca
- 15:00 | Taller Personajes locos y divertidos (+6).
Museo Lumiton
- 15:00 | Proyección de Tom y Jerry (45').
Cine York
- 16:00 | La quimera del oro, de Charles Chaplin, con música en vivo.
- 17:00 | Cars: Una aventura sobre ruedas, en el Centro Cultural Munro.
- 17:00 | (CC Munro) Proyección de Cars, doblada al español.
Viernes 31 de julio
Quinta Trabucco
- 11:00 | Tarde de Libros, feria de literatura para las infancias.
- 14:30 | Lecturas y taller Exploradores del bosque.
- 16:00 | Recital Copla Colores.
Museo Lumiton
- 15:00 | Taller Stop Motion... ¿Qué es? (+6).
Centro Cultural Villa Adelina
- 16:00 | Taller Arte para chicos y chicas.
Centro Cultural Munro
- 17:00 | Show musical Panceta y los Papafritas.
Cine York
- 16:00 | Película sorpresa en 35 mm.
- 18:00 | Maya, Gimme a Title.
Sábado 1 de agosto
Quinta Trabucco
- 11:00 | Expedición Libro.
- 16:00 | Recital del Dúo Karma.
Torre Ader
- 15:00 | Narraciones Cuentos de vacaciones, por Adrián Yeste.
Museo Lumiton
- 15:00 | Taller Laboratorio de Foley (+7).
Cine York
- 16:00 | Película sorpresa en 35 mm.
- 18:00 | Las trillizas de Belleville.
Domingo 2 de agosto
Quinta Trabucco
- 11:00 | Expedición Libro.
- 14:00 | Taller Manos a la trama: tejer en la naturaleza.
Centro Cultural Munro
- 15:00 | Up: una aventura de altura.
- 17:00 | Buscando a Dory.
Cine York
- 16:00 | Los Mumin: ¿Quién animará a Chico?
- 16:30 | Chicken for Linda!
- 18:00 | Los Mumin: El pequeño trol Mumin, Mylia y la pequeña My, seguida de una película sorpresa en 35 mm.
Muestras permanentes
Quinta Trabucco
Los Ángeles de Charly
Fotografías de Hilda Lizarazu, Nora Lezano y Andy Cherniavsky.
Miércoles a domingo, de 10 a 18 horas.
Casa de la Cultura
Impalpable
Muestra de Agustín Telo y Andrés Vanney.
Lunes a viernes, de 10 a 18 horas.