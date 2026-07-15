Vacaciones de invierno en Vicente López: agenda completa con cine, teatro, talleres y actividades gratuitas

Del 18 de julio al 2 de agosto, distintos espacios culturales de Vicente López ofrecerán funciones de cine, espectáculos teatrales, recitales, talleres, muestras y actividades recreativas gratuitas para disfrutar en familia durante el receso invernal.

Las vacaciones de invierno llegarán a Vicente López con una programación que durante más de dos semanas reunirá propuestas culturales y recreativas para todas las edades. Entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vecinos y visitantes podrán acceder de manera gratuita a funciones de cine, espectáculos teatrales, recitales, talleres, narraciones, experiencias creativas y actividades al aire libre distribuidas en distintos espacios culturales del distrito.

La programación se desarrollará en sedes como la Quinta Trabucco, el Centro Cultural Munro, el Cine York, el Museo Lumiton, la Casa de la Cultura, la Biblioteca Municipal, la Torre Ader y el Paseo de la Costa, además de sumar por primera vez propuestas impulsadas por espacios culturales independientes del municipio.

Uno de los ejes centrales será la literatura, con actividades como Expedición Libro, pensada para acercar la lectura a través del juego, además de una nueva edición de Tardes de Libros, que combinará feria de editoriales infantiles, narraciones, música en vivo y talleres para chicos.

El cine volverá a ocupar un lugar destacado con funciones para toda la familia. La programación incluye clásicos como Mi pobre angelito, Laberinto, un ciclo dedicado a Pixar con películas como Los Increíbles, Coco, Cars, Buscando a Dory y Up, además de proyecciones especiales en 35 milímetros y películas de animación de distintas partes del mundo.

También habrá una importante oferta de espectáculos en vivo con recitales de Vuelta Canela, Dúo Karma, Grupo Huancara, Borde Verde, Melocotón Pajarito y Un poquito más allá, junto con obras de teatro, circo, títeres y musicales para diferentes edades.

Las propuestas al aire libre incluirán un taller de construcción y remontada de barriletes en el Paseo de la Costa, organizado junto a la Dirección General de Turismo y la organización BaToCo, además de actividades recreativas en espacios verdes del municipio.

Durante el receso también podrá visitarse la muestra "Los Ángeles de Charly", instalada en la Quinta Trabucco, que reúne fotografías de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu, tres artistas que retrataron distintos momentos de Charly García.

Todas las actividades son gratuitas. Algunas requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados.

Agenda completa

Sábado 18 de julio

Quinta Trabucco



10:00 | Taller de Tai Chi, dictado por Demián Serra.



11:00 | Expedición Libro. Una misión para lectores curiosos (+5).



14:00 | Taller "Filosofía barata y tijeras de goma", por Jimena Célis (+8).



16:00 | Recital de Vuelta Canela.



Museo Lumiton



15:00 | Taller "Stop Motion... ¿Qué es?", por Bea R. Blankenhorst (+6).



Cine York



16:00 | El cristal encantado (93').



18:00 | Los Muppets conquistan Manhattan (94').



Torre Ader



18:00 | Presentación del libro La magia de los sueños, de Flavia De Frenza.



Domingo 19 de julio

Quinta Trabucco



11:00 | Expedición Libro.



Centro Cultural Munro



15:00 | Mi pobre angelito.



17:00 | Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York.



Cine York



16:00 | Llegan los Muppets.



18:00 | Laberinto.



Lunes 20 de julio

Casa de la Cultura



15:00 | Narraciones: Cuentos de vacaciones de invierno, con Lulú Bordalejo.



Paseo de la Costa



15:00 | Taller de intervención y remontada de barriletes junto a BaToCo.



Cine York



16:00 | Musical Llega la mañana.



La Galerita



16:30 | Experiencias creativas en familia.



Martes 21 de julio

Casa de la Cultura



11:00 | Expedición Libro.



15:00 | Recital Un poquito más allá.



Biblioteca



15:00 | Taller Pop Up.



Teatro de Repertorio



15:00 | Alicia en el país de los títeres.



Librería Los Galgos



15:00 | Taller de fanzines.



Centro Cultural Villa Adelina



16:00 | Arte para chicos y chicas.



Miércoles 22 de julio

Casa de la Cultura



11:00 | Expedición Libro.



15:00 | Taller de maquetas y miniaturas.



Quinta Trabucco



15:00 a 17:00 | Tarde de circo.



Museo Lumiton



15:00 | Looney Tunes.



Espacio Infinito



15:00 | Apertura Festival Infinito (actividad arancelada).



Centro Cultural Munro



18:00 | Taller de Tango.



Jueves 23 de julio

Casa de la Cultura



11:00 | Expedición Libro.



15:00 | Presentación del libro Ema y taller de ilustración.



Quinta Trabucco



11:00 | Misión Trabucco.



15:00 y 16:00 | Guardianes de la Tierra.



Museo Lumiton



15:00 | Taller "Inventar afiches de películas".



Centro Cultural Munro



17:00 | Los Increíbles.



Cine York



16:00 | Película sorpresa en 35 mm.



18:00 | Ernest and Célestine: A Journey in Charabia.



Viernes 24 de julio

Quinta Trabucco



11:00 a 17:00 | Tarde de Libros.



14:30 | Narraciones Otto y Vera somos todos .

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16:00 | Recital Borde Verde.



Biblioteca



15:00 | Libro desplegable.



Museo Lumiton



15:00 | La Pantera Rosa.



Centro Cultural Villa Adelina



16:00 | Arte para chicos y chicas.



Centro Cultural Munro



17:00 | Ana y Wiwi.



Cine York



16:00 | Película sorpresa en 35 mm.



18:00 | Azur & Asmar.



Sábado 25 de julio

Quinta Trabucco



10:00 | Tai Chi.



11:00 | Expedición Libro.



14:00 | Filosofía barata y tijeras de goma.



Torre Ader



15:00 | Cuentos de vacaciones.



Museo Lumiton



15:00 | Stop Motion.



Comunidad Espacios



15:00 a 18:00 | Jugando con las tramas.



Centro Cultural Munro



17:00 | Traviesas travesías.



Cine York