Provincia de Buenos Aires activa un plan de prevención ante la llegada de El Niño

Ante los pronósticos que anticipan un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad entre septiembre y noviembre, el Gobierno bonaerense reunió al Comité de Gestión del Riesgo para coordinar obras, monitoreo y acciones preventivas destinadas a reducir el impacto de lluvias, inundaciones y otros eventos climáticos extremos.

La Provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva etapa de planificación para enfrentar los posibles efectos del fenómeno climático El Niño, que según proyecciones internacionales podría presentarse con fuerte intensidad durante la primavera de 2026. En ese marco, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezó una reunión del Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE) para coordinar medidas de prevención y respuesta.

Las previsiones indican que entre septiembre y noviembre aumentan las probabilidades de lluvias intensas, inundaciones, temperaturas anómalas y otros eventos meteorológicos extremos que podrían afectar distintos puntos del territorio bonaerense.

Tres ejes para anticiparse al impacto climático

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la implementación del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, una estrategia que se apoya en tres líneas de acción: el monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas, la preparación operativa para responder a emergencias y la ejecución de obras de infraestructura destinadas a reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones y sequías.

Dentro del esquema de monitoreo se destacan herramientas como el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes técnicos elaborados por la Autoridad del Agua (ADA).

El segundo eje contempla intervenciones preventivas como la limpieza y mantenimiento de ríos, arroyos y canales, la reparación de caminos afectados por anegamientos y planes de contingencia para asegurar la prestación de los servicios de agua potable y energía eléctrica durante episodios climáticos severos.

En tanto, la planificación incluye 135 intervenciones, siete estudios vinculados con drenajes urbanos y defensas costeras, además de diez obras de infraestructura hidráulica regional orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del sector agropecuario frente a inundaciones y períodos de sequía.

Katopodis: "La crisis climática ya es una realidad"

Durante la reunión, Gabriel Katopodis señaló: "Hoy nos reunimos para seguir trabajando en el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático ante la inminencia de 'El Niño', que va a afectar al país y a la Provincia entre septiembre, octubre y noviembre, y va a ser un fenómeno potente".

El ministro explicó que desde hace varios meses se ejecutan trabajos preventivos en diferentes regiones bonaerenses, entre ellos la limpieza de cursos de agua, el levantamiento de terraplenes, el reemplazo de alcantarillas y la puesta en funcionamiento de estaciones de bombeo y compuertas.

Además, sostuvo: "La experiencia de estos años nos dejó una lección clara: la crisis climática ya no es un pronóstico, es nuestra realidad cotidiana, y la obra pública es la herramienta más concreta que tenemos para enfrentarla".

En la misma línea agregó: "Por eso damos un paso más en esta planificación estratégica sobre tres ejes que son monitoreo, prevención operativa y medidas estructurales. Vamos a seguir coordinando con los intendentes e intendentas y con la mirada que viene marcando el Gobernador Kicillof para anticiparnos y cuidar a nuestra gente".

Un comité para coordinar la respuesta

El CORE, creado en 2025, reúne a distintas áreas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y organismos provinciales con el objetivo de coordinar acciones frente a emergencias que puedan comprometer la infraestructura y los servicios públicos.

Participan la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Subsecretaría de Energía, la Subsecretaría de Planificación, la Dirección de Vialidad Provincial, la Autoridad del Agua (ADA), Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) y Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible.

Desde el Ministerio señalaron que todas estas iniciativas forman parte del Plan Estratégico de Infraestructura provincial, que incorpora la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible como criterios para la planificación de obras y servicios públicos en todo el territorio bonaerense.