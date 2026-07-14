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San Isidro

San Isidro lanzó un plan de pagos online con descuentos de hasta el 50% para regularizar tasas municipales

San Isidro lanzó un plan de pagos online - Computadora
El Municipio de San Isidro puso en marcha un régimen de facilidades de pago que permite regularizar deudas de ABL y otras tasas de manera totalmente digital. El sistema contempla quitas de intereses y multas, además de diferentes opciones de financiación.

El Municipio de San Isidro puso en funcionamiento un nuevo régimen de facilidades de pago que permitirá a los contribuyentes regularizar deudas de tasas municipales sin necesidad de realizar trámites presenciales. La gestión se realiza íntegramente a través de la plataforma TESI y ofrece importantes beneficios económicos según la modalidad de pago elegida.


El programa alcanza a la tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales (ABL) y también incluye otras obligaciones municipales, como la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, Publicidad, Patentes de automotores y motos, entre otros tributos.


Uno de los principales atractivos del régimen son las bonificaciones previstas para quienes cancelen sus obligaciones. Quienes opten por pagar la totalidad de la deuda en una sola cuota accederán a un 50% de descuento sobre los intereses por mora y a la eliminación total de las multas.


En tanto, quienes elijan financiar el monto en tres cuotas obtendrán una reducción del 25% en los intereses, un 50% de descuento en las multas y la posibilidad de pagar sin intereses de financiación.


Para quienes necesiten mayor plazo, el sistema también permite adherir a planes de 6, 12 y hasta 24 cuotas, con el cálculo automático del importe de cada pago a través de la plataforma.


Cómo adherirse al plan de pagos


La adhesión se realiza de forma completamente digital desde la plataforma TESI, utilizando una computadora o un teléfono celular.


El primer paso consiste en ingresar con una identidad validada mediante los portales oficiales de ARCA, ANSES o Mi Argentina.


Luego, desde la sección "Mis Cuentas", el sistema identifica automáticamente las partidas vinculadas al CUIT del contribuyente. Si alguna obligación no aparece, puede incorporarse manualmente mediante la carga de los datos correspondientes y una declaración jurada.


Posteriormente, el usuario debe seleccionar el medio de pago. Se admiten cuentas bancarias mediante CBU, tarjetas de crédito y tarjetas de débito. El sistema aclara que los CVU no están habilitados para los planes en cuotas, mientras que el pago en efectivo solo podrá utilizarse para planes de una única cuota.


Finalmente, el contribuyente elige la deuda que desea regularizar y la cantidad de cuotas. La plataforma calcula automáticamente el importe, permite aceptar digitalmente las condiciones del plan y completar la presentación.


Una vez enviado el trámite, el sistema procesa la solicitud y remite un correo electrónico de confirmación en menos de una hora. Con esta herramienta, el municipio busca facilitar el cumplimiento tributario mediante la digitalización de los trámites y fortalecer la recaudación destinada al sostenimiento de los servicios públicos.

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