Femicidios en Argentina: una mujer es asesinada cada 42 horas, según la Defensoría del Pueblo

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación registró 103 víctimas fatales durante los primeros seis meses de 2026. Aunque los casos disminuyeron respecto del año anterior, el informe advierte que persisten altos niveles de violencia de género y reclama mejorar el acceso a la reparación económica prevista por la Ley Brisa.

Una mujer fue asesinada cada 42 horas en la Argentina durante el primer semestre de 2026, según el informe difundido por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN). El relevamiento contabilizó 103 víctimas fatales y, aunque muestra una continuidad en la tendencia descendente registrada desde 2017, advierte que la violencia de género sigue teniendo un fuerte impacto en todo el país.

Del total de víctimas, 82 corresponden a femicidios directos, 6 a femicidios vinculados, 5 a transfemicidios, 5 a crímenes ocurridos en contextos de narcotráfico y 5 a suicidios feminicidas derivados de abusos sistemáticos.

La mayoría de los agresores pertenecía al entorno de la víctima

El informe vuelve a poner en evidencia un patrón que se mantiene desde hace años: el 86% de los asesinatos fue cometido por personas conocidas por la víctima, principalmente parejas o exparejas.

Además, la mayor parte de los hechos ocurrió en ámbitos privados, especialmente en la vivienda compartida o en el domicilio de la mujer asesinada. Entre las modalidades utilizadas por los agresores predominaron el apuñalamiento y el uso de armas de fuego.

Respecto de los 105 atacantes identificados, la mayor concentración se registró entre personas de 31 a 50 años. El relevamiento también señala que cinco pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad, tres actuaron como sicarios y se verificó un incremento del 10% en los casos de agresores que se suicidaron después del crimen.

El impacto sobre niños y niñas

Uno de los datos más preocupantes del informe es la situación de las familias de las víctimas. Durante el primer semestre, 79 niños y niñas quedaron sin madre como consecuencia de los femicidios registrados.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió sobre las dificultades que enfrentan los beneficiarios para acceder a la reparación económica prevista por la Ley N.º 27.452, conocida como Ley Brisa, debido a falencias estructurales y trabas administrativas que retrasan el otorgamiento del beneficio.

El relevamiento también informó que dos de las mujeres asesinadas estaban embarazadas al momento del crimen.

Las provincias con mayor incidencia

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos, con 29 femicidios, lo que representa 19 menos que durante el mismo período de 2025.

Sin embargo, al analizar la incidencia según la población femenina registrada por el Censo 2022, el escenario cambia. Santiago del Estero presentó la tasa más alta del país, seguida por Entre Ríos y Santa Fe, de acuerdo con el informe del Observatorio.