Cómo sacar turnos en el Hospital Materno Infantil de San Isidro: teléfono, horarios y atención

Los vecinos de San Isidro pueden solicitar turnos telefónicos para atenderse en el Hospital Materno Infantil, que forma parte de la red de salud municipal junto con el Hospital Central de San Isidro, el Hospital Ciudad de Boulogne y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Teléfono para pedir turnos
Para solicitar un turno en el Hospital Materno Infantil o para el servicio de Odontología, hay que comunicarse al:
Teléfono: 4707-1900
Horario de atención:
- Lunes a viernes
- De 10:00 a 14:00
Turnos para otros hospitales municipales
El mismo número telefónico permite solicitar turnos para:
- Hospital Central de San Isidro
- Hospital Ciudad de Boulogne
- Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)
En estos casos, la atención telefónica es:
- Lunes a viernes
- De 7:30 a 14:00
Red de salud de San Isidro
El sistema telefónico busca facilitar el acceso a la salud pública municipal, centralizando la asignación de turnos para los principales hospitales y centros de atención del distrito.