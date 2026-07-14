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San Isidro

Cómo sacar turnos en el Hospital Materno Infantil de San Isidro: teléfono, horarios y atención

Cómo sacar turnos en el Hospital Materno Infantil de San Isidro: teléfono, horarios y atención
Los vecinos de San Isidro pueden solicitar turnos telefónicos para el Hospital Materno Infantil, el Hospital Central, el Hospital Ciudad de Boulogne y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Conocé los números de contacto y los horarios de atención.

Los vecinos de San Isidro pueden solicitar turnos telefónicos para atenderse en el Hospital Materno Infantil, que forma parte de la red de salud municipal junto con el Hospital Central de San Isidro, el Hospital Ciudad de Boulogne y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).


Teléfono para pedir turnos


Para solicitar un turno en el Hospital Materno Infantil o para el servicio de Odontología, hay que comunicarse al:


Teléfono: 4707-1900


Horario de atención:



  • Lunes a viernes

  • De 10:00 a 14:00


Turnos para otros hospitales municipales


El mismo número telefónico permite solicitar turnos para:



  • Hospital Central de San Isidro

  • Hospital Ciudad de Boulogne

  • Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)


En estos casos, la atención telefónica es:



  • Lunes a viernes

  • De 7:30 a 14:00


Red de salud de San Isidro


El sistema telefónico busca facilitar el acceso a la salud pública municipal, centralizando la asignación de turnos para los principales hospitales y centros de atención del distrito.


 

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