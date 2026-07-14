Cómo sacar turnos en el Hospital Materno Infantil de San Isidro: teléfono, horarios y atención

Los vecinos de San Isidro pueden solicitar turnos telefónicos para el Hospital Materno Infantil, el Hospital Central, el Hospital Ciudad de Boulogne y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Conocé los números de contacto y los horarios de atención.

Los vecinos de San Isidro pueden solicitar turnos telefónicos para atenderse en el Hospital Materno Infantil, que forma parte de la red de salud municipal junto con el Hospital Central de San Isidro, el Hospital Ciudad de Boulogne y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Teléfono para pedir turnos

Para solicitar un turno en el Hospital Materno Infantil o para el servicio de Odontología, hay que comunicarse al:

Teléfono: 4707-1900

Horario de atención:



Lunes a viernes



De 10:00 a 14:00



Turnos para otros hospitales municipales

El mismo número telefónico permite solicitar turnos para:



Hospital Central de San Isidro



Hospital Ciudad de Boulogne



Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)



En estos casos, la atención telefónica es:



Lunes a viernes



De 7:30 a 14:00



Red de salud de San Isidro

El sistema telefónico busca facilitar el acceso a la salud pública municipal, centralizando la asignación de turnos para los principales hospitales y centros de atención del distrito.