El intendente Julio Zamora presentó las nuevas instalaciones del natatorio del Polideportivo Delfo Cabrera junto a vecinos de El Talar. La obra incorpora vestuarios más amplios, espacios accesibles y cambiadores infantiles, mientras el Municipio avanza con el proyecto de un nuevo SUM que incluirá un gimnasio.

El Municipio de Tigre inauguró los nuevos vestuarios del natatorio del Polideportivo Delfo Cabrera, en El Talar, una obra destinada a mejorar la infraestructura deportiva del complejo y brindar mayores comodidades a quienes participan de las actividades acuáticas. Durante el acto, el intendente Julio Zamora también anunció que la próxima etapa de crecimiento del predio será la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) donde funcionará un gimnasio.

Acompañado por integrantes de su gabinete y vecinos de la localidad, el jefe comunal destacó la continuidad de las obras públicas en el distrito y adelantó que el polideportivo seguirá incorporando nuevos espacios.

"Muy contentos de poder seguir manteniendo el ritmo de obras. Venimos de inaugurar una plaza en Don Torcuato y ahora estamos presentando los nuevos vestuarios del natatorio; un compromiso que teníamos con la comunidad. El año próximo vamos a continuar con el crecimiento del Polideportivo con un nuevo SUM", afirmó Zamora.

La intervención demandó trabajos sobre una superficie total de 300 metros cuadrados, entre sectores cubiertos y semicubiertos. El proyecto incluyó la construcción de dos vestuarios principales para hombres y mujeres, cambiadores infantiles destinados a las actividades para niños, sanitarios adaptados para personas con discapacidad, áreas de apoyo y un espacio para revisaciones médicas.

Más infraestructura para el deporte

Durante la inauguración, el intendente también se refirió a la metodología de trabajo que impulsa la gestión municipal y remarcó la importancia del contacto directo con los vecinos.

"La escucha atenta de lo que pasa en la comunidad es lo que nos permite mantener un lineamientos en las políticas públicas. Lo que sucede en Tigre no es lo que se ve en las redes sociales, sino que es lo que uno escucha de la boca de los vecinos del barrio", expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, señaló que la ampliación de los vestuarios respondía a un reclamo de quienes utilizan diariamente el natatorio.

"Estamos muy felices por inaugurar esta importante obra para todos los vecinos de El Talar. Era una demanda de los vecinos el tener unos vestuarios más grandes y hoy lo pudimos hacer realidad de la mano del intendente Julio Zamora. Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo la infraestructura deportiva en todos los centros del distrito", sostuvo.

La mirada de los vecinos

Quienes participan habitualmente de las actividades del natatorio también valoraron las mejoras incorporadas al polideportivo.

"Esto era algo muy necesario y es para agradecer el trabajo que han hecho", comentó Fátima, usuaria del complejo.

En la misma línea, Florencia destacó: "Me parece estupendo el trabajo que realizaron porque hay más amplitud y espacio. Quedaron hermosos".