La Justicia habilitó al Gobierno a dejar de pagar el programa Volver al Trabajo desde agosto

La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos del programa Volver al Trabajo. La UTEP advirtió que la decisión afectará a unas 900.000 personas y anunció nuevas movilizaciones.

La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo (VAT), una decisión que, según denunció la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), permitirá al Gobierno dejar de abonar el beneficio a partir de agosto y afectará a unas 900.000 personas.

El fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, hizo lugar al planteo del Ministerio al considerar que el programa tenía un plazo de vigencia de 24 meses. De este modo, habilitó su reemplazo por el nuevo esquema denominado "Formando Capital Humano", que contempla la entrega de vouchers destinados a capacitaciones.

La crítica de la UTEP al fallo

Tras conocerse la resolución, la organización cuestionó duramente la decisión judicial y sostuvo que se dejó de lado el impacto social que tendrá la medida.

En un comunicado difundido en redes sociales, la UTEP afirmó: "La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables".

Además, agregó: "Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una 'asignación no remunerativa' por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social".

La organización también advirtió que la eliminación del programa implicaría dejar sin ese ingreso complementario a casi un millón de familias.

"Eliminarlo por completo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa", sostuvo.

Qué era el programa Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo otorgaba un ingreso mensual de 78.000 pesos a cada beneficiario. Ese monto permanecía congelado desde 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei y la administración de estos programas pasó a depender del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

La UTEP anunció nuevas movilizaciones

El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, confirmó que la organización acompañará la movilización convocada para el 22 de julio por los jubilados frente al Congreso.

Además, anticipó que el 7 de agosto impulsarán una nueva jornada de protesta bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

Gramajo también adelantó que, como parte del plan de lucha impulsado por la CGT y las dos CTA, la organización promoverá una futura movilización hacia el Ministerio de Economía, cuya fecha todavía no fue definida, con el objetivo de visibilizar la situación de las familias alcanzadas por la medida.