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Más fondos para comedores escolares: la Provincia anunció nuevos aumentos para el SAE y programas sociales

Andrés Larroque, durante una conferencia de prensa
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, informó una nueva actualización de los fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y a los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles, con el objetivo de reforzar la asistencia alimentaria y el acompañamiento a niñas, niños y jóvenes bonaerenses.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un incremento del 15% para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que comenzará a regir desde agosto y elevará la inversión mensual del programa a más de $70.400 millones. Además, confirmó una actualización del mismo porcentaje para las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y los Centros Juveniles, que se aplicará desde septiembre.


Los anuncios fueron realizados por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, durante una conferencia de prensa junto a los ministros Carlos Bianco y Pablo López.


Más recursos para el Servicio Alimentario Escolar


Con el nuevo incremento, el SAE acumulará durante 2026 una suba del 49,58%, luego del aumento otorgado en mayo.


Según informó la Provincia, la inversión anual destinada al programa alcanzará los $588.850 millones, mientras que la asignación mensual pasará de $54.000 millones a $70.400 millones, con un aumento de $16.400 millones por mes.


El programa brinda diariamente desayuno, almuerzo y merienda a más de 2,5 millones de estudiantes de escuelas bonaerenses.


Durante la presentación, Larroque destacó que desde 2020 se incorporaron más de 400 comedores escolares nuevos, ampliados o refaccionados, lo que permitió sumar más de 500.000 estudiantes al servicio de comedor.


También indicó que la Provincia invirtió $8.709 millones en equipamiento para cocinas y comedores de 7.500 establecimientos educativos distribuidos en los 135 municipios bonaerenses.


Aumento para las UDI y los Centros Juveniles


El ministro también confirmó un incremento del 15% para las Unidades de Desarrollo Infantil y los Centros Juveniles, que comenzará a aplicarse desde septiembre.


Con esa actualización, ambos programas acumularán un aumento del 43,75% durante este año.


Las UDI, destinadas al cuidado y la asistencia de niñas y niños de entre 45 días y 14 años, elevarán su inversión anual de $54.377 millones a $56.412 millones, mientras que la inversión mensual crecerá de $4.561 millones a $5.245 millones.


Actualmente funcionan 1.587 UDI en toda la provincia, con 98.507 becas y una cobertura que alcanza a 141.975 niñas y niños.


En el caso de los Centros Juveniles, orientados a jóvenes de 14 a 29 años, la inversión anual llegará a $10.857 millones, con un presupuesto mensual cercano a $1.000 millones.


La Provincia cuenta con 449 Centros Juveniles, 19.343 becas y una cobertura superior a 19.000 jóvenes, quienes participan de actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y de formación para el trabajo.


Larroque cuestionó el recorte de fondos nacionales


Durante la conferencia, el ministro sostuvo que las actualizaciones responden a una decisión del Gobierno bonaerense de fortalecer las políticas alimentarias y sociales.


"Por decisión política de nuestro Gobernador estamos multiplicando las herramientas para aumentar las prestaciones sociales y acompañar a los pibes, pibas y las familias bonaerenses en ese momento tan difícil", afirmó.


Además, señaló que la deuda acumulada del Gobierno nacional con la Provincia por el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar asciende actualmente a $220.800 millones.

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