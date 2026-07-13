Más fondos para comedores escolares: la Provincia anunció nuevos aumentos para el SAE y programas sociales

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, informó una nueva actualización de los fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y a los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles, con el objetivo de reforzar la asistencia alimentaria y el acompañamiento a niñas, niños y jóvenes bonaerenses.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un incremento del 15% para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que comenzará a regir desde agosto y elevará la inversión mensual del programa a más de $70.400 millones. Además, confirmó una actualización del mismo porcentaje para las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y los Centros Juveniles, que se aplicará desde septiembre.

Los anuncios fueron realizados por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, durante una conferencia de prensa junto a los ministros Carlos Bianco y Pablo López.

Más recursos para el Servicio Alimentario Escolar

Con el nuevo incremento, el SAE acumulará durante 2026 una suba del 49,58%, luego del aumento otorgado en mayo.

Según informó la Provincia, la inversión anual destinada al programa alcanzará los $588.850 millones, mientras que la asignación mensual pasará de $54.000 millones a $70.400 millones, con un aumento de $16.400 millones por mes.

El programa brinda diariamente desayuno, almuerzo y merienda a más de 2,5 millones de estudiantes de escuelas bonaerenses.

Durante la presentación, Larroque destacó que desde 2020 se incorporaron más de 400 comedores escolares nuevos, ampliados o refaccionados, lo que permitió sumar más de 500.000 estudiantes al servicio de comedor.

También indicó que la Provincia invirtió $8.709 millones en equipamiento para cocinas y comedores de 7.500 establecimientos educativos distribuidos en los 135 municipios bonaerenses.

Aumento para las UDI y los Centros Juveniles

El ministro también confirmó un incremento del 15% para las Unidades de Desarrollo Infantil y los Centros Juveniles, que comenzará a aplicarse desde septiembre.

Con esa actualización, ambos programas acumularán un aumento del 43,75% durante este año.

Las UDI, destinadas al cuidado y la asistencia de niñas y niños de entre 45 días y 14 años, elevarán su inversión anual de $54.377 millones a $56.412 millones, mientras que la inversión mensual crecerá de $4.561 millones a $5.245 millones.

Actualmente funcionan 1.587 UDI en toda la provincia, con 98.507 becas y una cobertura que alcanza a 141.975 niñas y niños.

En el caso de los Centros Juveniles, orientados a jóvenes de 14 a 29 años, la inversión anual llegará a $10.857 millones, con un presupuesto mensual cercano a $1.000 millones.

La Provincia cuenta con 449 Centros Juveniles, 19.343 becas y una cobertura superior a 19.000 jóvenes, quienes participan de actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y de formación para el trabajo.

Larroque cuestionó el recorte de fondos nacionales

Durante la conferencia, el ministro sostuvo que las actualizaciones responden a una decisión del Gobierno bonaerense de fortalecer las políticas alimentarias y sociales.

"Por decisión política de nuestro Gobernador estamos multiplicando las herramientas para aumentar las prestaciones sociales y acompañar a los pibes, pibas y las familias bonaerenses en ese momento tan difícil", afirmó.

Además, señaló que la deuda acumulada del Gobierno nacional con la Provincia por el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar asciende actualmente a $220.800 millones.