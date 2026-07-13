San Isidro inició la obra que unirá el Paseo del Águila con el Parque Alvear y sumará 907 metros de costa pública

El Municipio puso en marcha una intervención que integrará el Paseo del Águila con el Parque Alvear y Puerto Libre. El proyecto forma parte del Plan Costero y permitirá recuperar sectores de la ribera para uso público con nuevos senderos, espacios verdes e infraestructura.

San Isidro dio un nuevo paso en su política de recuperación del frente ribereño con el inicio de la obra que conectará el Paseo del Águila con el Parque Alvear y Puerto Libre, creando el tramo peatonal continuo más extenso de la costa del distrito. Una vez finalizados los trabajos, los vecinos podrán recorrer 907 metros lineales de costa sin interrupciones.

La intervención forma parte del Plan Costero, mediante el cual el municipio busca ampliar y consolidar el acceso público al río. En esta etapa se recuperarán alrededor de 2.350 metros cuadrados de superficie que actualmente permanecían ocupados, para transformarlos en un nuevo espacio de uso comunitario.

El proyecto contempla la construcción de un paseo costero integrado con senderos peatonales y aeróbicos, la mejora del muro de contención existente, trabajos de parquización, la instalación de luminarias adaptadas al entorno natural y nuevo mobiliario urbano. La obra ya comenzó, tiene un plazo estimado de ejecución de tres meses y será financiada y ejecutada en su totalidad por un privado. El diseño estuvo a cargo de la Secretaría de Planeamiento Urbano, junto con la Secretaría de Ambiente y Espacio Público del municipio.

La nueva conexión permitirá eliminar barreras que hoy interrumpen el recorrido sobre la ribera y abrir al uso público un sector que estaba afectado por cerramientos e intervenciones privadas, integrando el Parque El Águila, el Parque Alvear y el área de Puerto Libre en un único corredor costero.

Al anunciar el comienzo de los trabajos, el intendente Ramón Lanús sostuvo: "Nuestra costa es de los vecinos, por eso seguimos trabajando para recuperarla, mejorarla y protegerla".

El jefe comunal agregó: "Con esta obra logramos el tramo ininterrumpido más largo de nuestra costa, devolviéndole a los vecinos 907 metros de río sin barreras. Seguimos avanzando en la recuperación definitiva del frente costero para que sea público y para que todos los vecinos lo puedan disfrutar. Queremos un San Isidro que deje de darle la espalda al río".

El avance del Plan Costero

La obra se incorpora a una serie de intervenciones que el municipio viene desarrollando para ampliar el acceso público a la ribera de San Isidro.

Entre las acciones ya ejecutadas se encuentra la recuperación de un predio municipal de 1.400 metros cuadrados ubicado en Alvear y el río, donde anteriormente funcionaba un gimnasio privado, además de la cancelación de un proyecto de viviendas privadas previsto para esa zona.

También se puso en valor el Paseo Costero 33 Orientales, en el límite con San Fernando, donde se recuperaron más de 5.000 metros cuadrados destinados a espacios recreativos, sectores verdes y áreas de esparcimiento.

A estas intervenciones se suma la demolición de dos inmuebles ubicados en el bajo de Roque Sáenz Peña, que funcionaban con permisos precarios desde 1996, permitiendo incorporar 9.775 metros cuadrados al espacio público.

Otro de los hitos del plan se concretó en febrero de este año, cuando el municipio firmó un acuerdo con la Provincia de Buenos Aires para asumir la tenencia y administración de 15 parcelas costeras, equivalentes a aproximadamente 500.000 metros cuadrados. Según el municipio, ese convenio brinda un marco institucional para continuar desarrollando una costa integrada, accesible y abierta tanto para los vecinos como para quienes visitan San Isidro.