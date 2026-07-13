La Provincia amplió por ley el régimen previsional para excombatientes de Malvinas y sumó a más de 400 veteranos

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad la ampliación del régimen previsional especial para excombatientes de Malvinas, incorporando a veteranos que habían quedado excluidos del beneficio tras la guerra de 1982.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley la ampliación del Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas, una medida que incorpora a más de 400 veteranos de la guerra de 1982 que hasta ahora no podían acceder al beneficio jubilatorio.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 66 votos afirmativos, sin rechazos, y extiende el alcance del régimen a quienes solicitaron la baja o el retiro entre 1983 y 1985 como consecuencia de las secuelas físicas o psicológicas derivadas del conflicto bélico.

También quedaron comprendidos aquellos excombatientes que, tras regresar de la guerra, no continuaron su carrera militar ni fueron reubicados en funciones dentro del Estado provincial.

Cómo será el beneficio

La norma establece que el haber previsional será equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la administración pública bonaerense, incluyendo la totalidad de los subsidios mensuales vigentes.

Para acceder al régimen, los beneficiarios deberán acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS).

Cambios para evitar que accedan condenados por delitos de lesa humanidad

Durante el tratamiento legislativo se incorporaron modificaciones al proyecto original para excluir del beneficio a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y a militares que hubieran recibido sanciones por incumplimientos durante la Guerra de Malvinas.

Estos cambios fueron introducidos luego de los cuestionamientos planteados por el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que había advertido que la versión inicial podía permitir el acceso al régimen a represores de la última dictadura militar. Tras esas observaciones, la iniciativa regresó al Senado el mes pasado y finalmente fue ratificada con las modificaciones por la Cámara baja.

Apoyo unánime y definición de "reparación histórica"

El proyecto fue impulsado por los senadores de Unión por la Patria, María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, quienes habían obtenido la media sanción durante el año pasado.

La aprobación reunió también el respaldo de la oposición. Desde La Libertad Avanza definieron la medida como una "reparación histórica".

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Juanes Osaba, sostuvo: "Es fundamental que, luego de tanto tiempo, este grupo de excombatientes, que muchas veces no fueron tratados como se merece por parte del Estado, tenga un reconocimiento que vienen peleando desde hace tiempo. Esta reparación histórica no es de un espacio político sino de todos los argentinos que le debemos el sacrificio que hicieron por nuestra patria".