Bianco rechazó una eventual división del peronismo y respaldó las PASO como mecanismo para definir candidaturas

El ministro de Gobierno bonaerense sostuvo que el peronismo debe llegar con un candidato único a las elecciones de 2027, defendió las PASO como herramienta para definir esa candidatura y cuestionó la propuesta de reinstalar las listas colectoras.

En medio de la disputa interna que atraviesa el peronismo bonaerense, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, volvió a pronunciarse a favor de la unidad electoral y aseguró que el espacio debe presentar una candidatura única para las elecciones presidenciales de 2027.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario alineado con el gobernador Axel Kicillof rechazó la posibilidad de competir con listas separadas y dejó una definición dirigida a los sectores que promueven esa alternativa: "Si hay algún sector que plantea que el campo popular tiene que ir dividido es porque quiere perder".

Las PASO como mecanismo para definir al candidato

Bianco sostuvo que el oficialismo provincial considera que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúan siendo la herramienta más adecuada para resolver la competencia interna y llegar con una sola candidatura a los comicios presidenciales.

"Después se verá con qué método se define esa candidatura. Hoy están las PASO y nosotros creemos que ese es el mejor instrumento posible para definir una candidatura única del campo popular", afirmó.

Además, argumentó que, frente a un escenario en el que la derecha presentaría un único postulante presidencial, el peronismo debería actuar de la misma manera para aumentar sus posibilidades electorales.

"Creo que el año próximo en las elecciones presidenciales, la derecha va a tener un solo candidato, que será (Javier) Milei o el que el círculo rojo decida. Si nosotros queremos terminar con esta pesadilla que está viviendo el país, con este desguace de las instituciones, con los problemas que está teniendo la población, el aumento del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, hay que ganar la elección y nosotros queremos ganar la elección", expresó.

Respuesta a quienes proponen competir por separado

Las declaraciones del ministro se producen luego de que dirigentes como Sergio Berni y Guillermo Moreno plantearan la posibilidad de que distintos sectores del peronismo compitan con listas separadas en las próximas elecciones.

También se conocieron pocos días después de que el diputado nacional Máximo Kirchner insistiera en respaldar una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que considera que es la dirigente "más capacitada".

Críticas a la propuesta de eliminar las PASO

Bianco también cuestionó la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza para modificar el sistema electoral de cara a 2027, reemplazando las PASO por un esquema que contemple la utilización de listas colectoras adaptadas a la Boleta Única de Papel.

Según el ministro, esas modificaciones buscan favorecer electoralmente al oficialismo nacional.

"Están tratando, a través de distintos métodos, de distintas formas o distintas propuestas, establecer un sistema electoral que le permita ganar. Están manipulando el sistema electoral con las modificaciones que están planteando para ganar la elección. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que oponer a eso", sostuvo.

En ese sentido, concluyó: "Si el enemigo, que es Milei, quiere sacar las PASO y quiere poner colectoras, nosotros tenemos que estar en contra porque somos oposición".