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Tigre

Tigre entregó certificados a más de 100 vecinas que finalizaron los cursos del programa Emprendedoras Rodantes

Más de 100 emprendedoras de Tigre recibieron sus certificados tras finalizar las capacitaciones
La entrega se realizó en el Centro Universitario Tigre. Las participantes completaron cursos de tejido, textil, telar y macramé, y recibieron certificados junto con un kit de artesanía para continuar desarrollando sus emprendimientos.

Más de 100 vecinas de Tigre recibieron sus certificados tras completar las capacitaciones del programa Emprendedoras Rodantes, una iniciativa impulsada por el Municipio para brindar herramientas de formación en distintos oficios vinculados a la producción artesanal y el desarrollo de emprendimientos.


La entrega se realizó en el Centro Universitario Tigre (CUT), donde autoridades municipales distinguieron a las participantes que finalizaron los talleres de tejido, textil, telar y macramé. Además del certificado que acredita la finalización de la capacitación, cada emprendedora recibió un kit de artesanía para continuar aplicando los conocimientos adquiridos.


La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, destacó el objetivo del programa al señalar: “Es una iniciativa que incentiva el espacio de mujeres, donde sabemos que nos apoyamos entre todas. Contamos con un fuerte acompañamiento del intendente para formalizar este tipo de encuentros, donde también realizamos una escucha activa sobre las problemáticas y necesidades que tienen”.


Durante la actividad, representantes del Poder Ejecutivo municipal reconocieron a las más de cien participantes que concluyeron la formación.


Entre quienes recibieron el certificado estuvo María Alejandra, quien valoró la experiencia: “El taller que realicé la verdad que fue muy didáctico, las profesoras son divinas y se notó mucho el compañerismo y la contención en general del grupo. Es importante saber que el Municipio está presente en este tipo de actividades cuando necesitamos de ellos”.


Capacitaciones en distintos barrios de Tigre


El programa Emprendedoras Rodantes ofrece cursos gratuitos de tejido, textil, telar y macramé a través de cuatro encuentros por cada capacitación.


Los talleres se desarrollan en diferentes localidades del distrito, entre ellas Troncos del Talar, General Pacheco, El Talar, Don Torcuato, Benavídez, Dique Luján y Tigre centro, con el objetivo de acercar estas propuestas de formación a vecinas de distintos barrios.

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